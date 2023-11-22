Крымский митрополит Тихон отметил в своём обращении «продвинутых» зубоскалов из СМИ

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон перебрался в Крым по состоянию здоровья и для лучшего контроля за строительством нового историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе.

Решение о назначении Тихона в «крымскую ссылку» принимал лично патриарх Кирилл, а сам мем родился из вырванных из контекста слов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На пресс-конференции митрополит Тихон рассказал, что о своем назначении узнал за сутки до решения Синода РПЦ из телефонного разговора с патриархом. И в начале не понял, что речь идет о службе, а не лечении, поскольку предстоятель интересовался состоянием здоровья. Но назначение в Крым принял как положено – со смирением и стойкостью.

«Во-первых, действительно приятно, что Святейший озаботился о здоровье, и во-вторых – это древнейшая епархия Русской церкви, нет более древней. Первый монастырь здесь I века нашей эры. Тогда он еще не был монастырём, но был престол, на котором служится божественная литургия в Инкермане. Я часто посещал Крым в связи с тем, что у меня есть поручение… и церковное, и как члену президиума президентского совета по культуре и искусству – курировать, планировать и проектировать большой музейный, образовательный, просветительский комплекс в Херсонесе. И сейчас мы его почти заканчиваем. Поэтому я периодически приезжал в Крым, и я с радостью сюда приехал – и с большими надеждами. И, конечно, Крым не любить невозможно. Это одно из самых прекрасных мест в нашей стране, а значит, во всей Вселенной», – убеждён митрополит.

Растиражированная фраза о том, что он воспринимает свое назначение в Крым как ссылку, по словам Тихона, вырвана из контекста.

«Я прощался с Псково-Печерским монастырём. Были братья, прихожане, долго я говорил благодарности за годы вместе, о том, как мне будет их не хватать, и я вижу, бабульки плачут, я не хотел на этой ноте уходить и говорю: что вы думаете, я что, на курорт что ли еду? Крым – это для нас курорт, а в Византии это была ссылка, Колыма, туда ссылали и папу римского Климента, и Мартина Исповедника, и Иосифа Песнопевца. Больше ссылка была в Сухуми, где были болота. Но Херсонес было место ссылки в Византии. Все засмеялись, все понимают, что это шутка, а когда особо продвинутые журналисты вырвали это из контекста, то получилось то, что получилось», — пояснил митрополит.