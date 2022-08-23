Крымский морпех подорвал себя вместе с ВСУшниками

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Новости Украины

Рядовой 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Владислав Дорохин представлен к званию Героя России посмертно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На момент гибели бойцу исполнился всего 21 год.

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Как сообщает «Крым 24», Владислав Дорохин переехал в Крым вместе с родителями из Липецкой области. Военным он мечтал стать с детства – хотел быть похожим на отца, который прошел чеченскую войну. После срочной службы подписал контракт и остался служить в 30-й бригаде Черноморского флота. В мае перешел в состав 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Подразделение распределили в Донецкую область. Выполняя задание в районе Егоровки, группа морпехов попала под шквал артиллерии. Бронемашину подбили и взяли в окружение, экипаж получил ранения. Оценив обстановку, рядовой Дорохин понял, что кто-то должен прикрыть отступление товарищей, и вызвал огонь на себя.

После того, как весь боекомплект БТРа был исчерпан, он вышел из машины и стал вести огневой бой из личного оружия до последнего патрона. Оставшиеся 2 гранаты Владислав зажал в руках и отпустил предохранительные скобы, когда противник подошел к нему вплотную.

«Он, когда уходил на службу, сказал мне: «Я, если что, в плен сдаваться не буду. То есть решение у него было принято заранее. Как сказал, так он и сделал», – рассказывает отец героя Александр Дорохин.

Командование Черноморского флота подало рапорт в Министерство обороны РФ с просьбой присвоить рядовому Дорохину звание Героя России посмертно.

Напомним, за значительный вклад в освобождение Мариуполя 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты ЧФ, которая базируется в Севастополе, планируется присвоить почётное наименование «Мариупольская». В ходе спецоперации по освобождению Мариуполя погиб командир 810-й отдельной бригады гвардии полковник Алексей Шаров.