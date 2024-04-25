«Крымский мост – до свидания» – в США обещают утюжить ракетами освобождённую территорию

Украина будет использовать переданные ей ракеты «ATACMS» для уничтожения Крымского моста и ударов по освобождённым территориям.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил внештатный научный сотрудник Атлантического совета и издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается поставок «ATACMS» – это показатель, что Америка потихонечку понимает, что нельзя разрешить Путину устанавливать свои красные линии в этой войне. Надо, чтобы Запад поставил и свои красные линии: «Мы будем здесь решать, в каком объёме и как помогать », – вызывающе заявил эксперт.

«Это очень интересный сигнал для украинских союзников – Германии, которая пока не дала свои «Тарусы», и для других. И это очень нехорошие новости для России. Потому что если они это дадут, с дистанцией 300 километров, это значит что Крымский мост – до свидания. Это значит, весь оккупированный Крым под угрозой, и вся инфраструктура оккупированной Украины. Это очень серьёзное оружие.

Хотя, по объектам в России – это другой вопрос. Скорее всего, они пока не будут тронуты американским оружием. Но всё равно, вся оккупированная территория в очень тяжёлом положении», – утверждает Дикинсон.