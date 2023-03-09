Крымский мост и сухопутный коридор: Логистическая катастрофа

Транспортная логистика выходит на первый план проблемных вопросов Крыма. Без увеличения пропускной способности досмотровых комплексов на границе с Ростовской областью и Краснодарским краем транспортный коллапс неизбежен, как и отказ перевозчиков от поездок в Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минтранс Крыма пока только предполагает, что к активному туристическому сезону будут приняты какие-то меры по сокращению очередей для въезда на Крымский мост. За транспортную безопасность автомобильного перехода через Керченский пролив после теракта на Крымском мосту 8 октября прошлого года отвечает ФСБ, и о своих планах она не распространяется.

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«Ближе к началу курортного сезона, а это конец апреля – май, июнь-июль, будут приниматься решения – может быть, дополнительные меры, связанные с увеличением пропускной способности досмотровых пунктов», – предположил в комментарии ТАСС замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Пассажирский транспорт проходит полный досмотр, включая багаж. На один автомобиль уходит 15-20 минут, если пассажиры могут донести багаж на ленту досмотра. Если нет, то автомобиль загонят на сканер, что увеличивает время досмотра. В канун новогодних праздников очередь на въезд в Крым растянулась на 10-12 часов, при том, что никаких удобств для ожидания нет. Ближе к майским праздникам история повторится, а к лету грозит превратиться в гуманитарную катастрофу образца 2014 года, когда очередь на паромную переправу занимала у автотуристов до суток отпускного времени.

Запуск грузового движения по мосту закрыт до особого распоряжения. Единственный маршрут доставки грузов – сухопутный коридор через новые регионы РФ. Сейчас очередь на выезд из ДНР в сторону Ростовской области достигает 10 км. Пропускная способность пункта Весело-Вознесенка не рассчитана на статус основного грузового пути, и сколько бы об этой проблеме не говорили, ситуация не меняется.

«Логистическая катастрофа, которую никто не хочет замечать уже девять лет. Проехать из Ростова-на-Дону в Донецк или в Крым по сухопутному коридору — это пройти через ад, – констатирует в своем телеграм-канале перебравшийся в Крым экс-нардеп Верховной рады Украины Олег Царев. – Меняются кураторы и ответственные. Меняется статус республик. Но ад на границе не меняется».

Бывший вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, который недавно получил ранение при обстреле в Донецке и после лечения вернулся в зону СВО, опубликовал видеозарисовку о ситуации на границе под песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые».

«Граница Ростовской области, пропускной пункт Весело-Вознесенка. Хорошее название. И в некоторой степени соответствует тому, что здесь происходит. А происходит, как вы видите, следующее: сотни, может, тысячи грузовых машин, фур, легковушек. Очередь, вдоль которой мы едем, растянулась на десятки километров. Владимир Высоцкий, пожалуй, успел бы спеть полконцерта, двигаясь от головы к хвосту этой искусственно образованной колонны. Это очередь от Таганрога до Мариуполя. Точно такая же картина и на других пунктах пропуска, где проверяют только паспорта проезжающих граждан, – сопроводил текстовым комментарием видеоклип Рогозин. – Машины везут грузы и людей из России в Россию, из Ростовской области в Донецкую народную Республику и обратно. Логистические сбои срывают планы снабжения войск и восстановления наших исторических территорий, приводят к прямым и немалым материальным потерям, не говоря уж об окончательно испорченном настроении людей и их негодовании в отношении тех, кто больше года не может убрать это «узкое горлышко» на важнейших трассах, расширить погранпереходы и их пропускную способность, создать дополнительные нормальные рабочие места для наших пограничников, дав им возможность увеличить пропускаемый поток людей и транспорта».

Экс-вице-премьер напомнил, как в 2014 году в кратчайшие сроки были обустроены погранпереходы на Севере Крыма с участием персонала не только пограничной службы, но и таможни и Роспотребнадзора. Между тем, еще в мае 2022 года президент Путин достаточно резко высказался о заторах на пропускных пунктах в республики Донбасса, дефиците современного оборудования и профильных специалистов, что важно ускорить их строительство и модернизацию. Но даже спустя практически год ситуация не изменилась.

Для наглядности экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин опубликовал фото обстановки на двух пунктах пропуска – Весело-Вознесенка и Джанкой. На первом вереница грузовиков с периодом ожидания в несколько суток, на втором – ни одного автомобиля, благодаря расширению полос и увеличению досмотровых групп.