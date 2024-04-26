Крымский мост – лишь символ, он уже не имеет стратегического значения – немецкий генерал

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 18:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Транспорт, Украина


Крымский мост имеет лишь символическое значение, как «ребенок Путина», и уже потерял свою стратегическую роль в обеспечении ВС РФ.

Об этом в эфире телеканала Welt заявил немецкий генерал в отставке Рональд Катер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымский мост имеет лишь символическое значение, как «ребенок Путина», и уже потерял свою стратегическую...

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По словам Катера, Россия уже давно обеспечила альтернативные пути снабжения своей армии на юге.

«Я не уверен, что они могут использовать это, чтобы окончательно разрушить Керченский мост. Также возникает вопрос – имеет ли это смысл, потому что русские, конечно, давно привыкли к этой кампании, давно нашли альтернативные решения, и все они уже работают…

Альтернативное решение заключается в том, что они организовали пополнение запасов по-другому. То есть, они больше не перевозят 90% пополнения по мосту. Они просто нашли другие пути на лодках, паромах, кораблях, железных дорогах. Так что теперь у них есть всевозможные вещи, которые мы можем использовать…

Это связано с высочайшей символической силой. Я думаю, что это – ребенок Путина, это то, чем он располагал в то время, когда было ясно, что ему понадобится связь из материковой части России в Крым», – заключил Катер.

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