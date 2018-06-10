10.06.2018, Москва, Анастасия Самойлова
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Выборы, Политика, США, Украина

Крымский мост меняет настроения украинцев в пользу сотрудничества с РФ


Выборы на Украине будут проходить под тотальным контролем США, которым выгодно, чтобы страна осталась единой.

Об этом в ходе передачи «По ком звонит колокол» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы будут проходить под контролем режима американцев. У них большой опыт таких выборов. Я думаю, что США попытаются удержать единую Украину, хотя… Им это выгодно. Вот в этом соперничестве с Россией им это очень выгодно, просто необходим этот плацдарм. Если они скажут «Да, мы согласны, пусть откалываются Харьков или Одесса», они отвалятся, и тогда процесс будет запущен”, – сказал эксперт.

По его словам, американцам не нужна Западная Украина, а нужен плацдарм в Харьковской области, позволяющий установить базы в Харьковской области, откуда американские ракеты будут доставать до Зауралья.

“Надо смотреть на настроения и на развитие ситуации в мире, и на развитие России. Если мы будем продолжать также, как мы идем сейчас, несмотря на нападки, критику, что мы чуть ли не провалились в тартарары, если мы будем строить такие мосты, такие города, как на Ямале, то состояние духа населения Украины будет меняться кардинально в пользу сотрудничества с Россией», – полагает Решетников.

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