23.11.2018, Симферополь, Михаил Рябов
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, СМИ, Транспорт, Украина, Экономика
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Крымский мост не помог снизить цены на продукты: Севастополь бьет антирекорды

Открытие Крымского моста не привело к падению цен на полуострове, потому что оптовые поставщики с материка, сэкономив на переправе, не стали менять ценовую политику, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишет сегодня газета «Крымская правда».

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«Цены могут стать ниже, если в Крыму начнётся развитие торговых сетей. Но пока это невозможно, так как из-за санкций к нам не заходят такие сети, как «Пятёрочка» или «Магнит». Когда крымчане оказываются в этих магазинах на материке, то едва ли не плачут у прилавков. Почти всё стоит на 20-80 рублей дешевле», – пишет издание.

При этом цены в Севастополе еще выше среднекрымских.

«Пресловутой логистикой не объяснить севастопольскую дороговизну. Города разделяют около 80 километров, грубо говоря, это 1000 рублей туда-обратно. Но при этом создаётся ощущение, что фуры ездят в Севастополь на золоте вместо бензина.
К примеру, обычная шоколадка в магазине города-героя может стоить 130 рублей, а точно такая же в «Ашане» в Симферополе – 100. Мистика!», – пишет «Крымская правда».

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