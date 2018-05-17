17.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Крымский мост нельзя построить – украинские политики продолжают гнуть свое

На украинском ТВ продолжают ванговать по поводу будущего открытого недавно Крымского моста. Так, бывший высокопоставленный чиновник, дипломат Роман Бессмертный, еще недавно заявлявший что мост не будет построен, теперь уверяет, что он рухнет.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бессмертный убеждает, что видел документы, по которым строительство моста признали невозможным.

«Нет сегодня технологий, которые позволяют на подобном дне, где толщина ила составляет более 50 метров, построить опоры для подобного моста. Таких технологий нет в мире. Более того, то, что нам сейчас подается как открытие, соответственные научные достижение – посмотрите выводы экспертов – даже, если он стоит, он стоит временно, потому что происходит движение двух плит, которые соединены в этом месте. Я не хочу походить на Галилео Галилея, но если бы мне пришлось быть на таком суде, я бы сказал: «Он рухнет», – сказал политик.

“И чем больше мы будем слушать российскую позицию, тем больше жертв будет на этом мосту… Меня не интересует их позиция, потому что вся наука на сегодняшний день доказывает – это место не может эксплуатироваться подобными сооружениями… Давным давно были сделаны выводы по возможности, я просто видел эти материалы, где анализировалась возможность наземных строительств, подземных туннелей и так далее», – заявил Бессмертный.

Отметим, что Бессмертный по образованию – учитель истории. Кроме того, в 1997 году в Институте национальных отношений и политологии НАНУ он защитил кандидатскую диссертацию «Социально-политический строй украинского общества (концепция Донцова)».