Крымский мост обещают восстановить «без бумажной волокиты и бюрократии»

К восстановлению Крымского моста строители приступят сразу по окончанию работы экспертов Следственного комитета и ФСБ. Никакой бумажной волокиты и бюрократии для проведения работ не будет – все курирует правительственная комиссия, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня до конца дня будет работать правительственная комиссия с моим участием, которая определит степень повреждения, – отметил он. – Сегодня будут выработаны пути и время восстановления дорожного полотна, если будет необходимо, железнодорожной составляющей Крымского моста. Хочу заверить крымчан, что топлива в наличии больше, чем на месяц, никакого ажиотажа быть не должно, продовольственные запасы больше, чем на 2 месяца. Риска в этой части никаких нет.

Работы по восстановлению Крымского моста будут идти без всякой бюрократии, соответственно приступаем практически сегодня, как только закончит работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие, всех гостей Крыма прошу набраться терпения. Мы договорились, что сегодня на поезда, отправляющиеся после 17:00, просьба не прибывать – поездов не будет. Стоимость билета компенсируем, никто на билетах не пострадает. Я обратился к отельерам, чтобы тем людям, у которых на сегодня выходил срок отдыха, чтобы на сутки всем продлили за счёт республиканского бюджета. С туристов, с гостей денег не брать, отели получат компенсацию. Что касается всего остального, работают все без исключения оперативные службы, с Министерством обороны и с правоохранительной системой в постоянном контакте.

Уважаемые крымчане – россияне! Мы проходили более сложные времена. Данные события, данное ЧП нас не подкосит! Надо набраться терпения, выдержки, спокойствия. Я нахожусь на месте, держу под контролем всю ситуацию. Сегодня до конца дня будет восстановлено пассажирское паромное сообщение сегодня и, скорее всего, уже будет открыто автомобильное паромное сообщение. Выйдем из этой ситуации с честью, как выходили из ситуаций и раньше».