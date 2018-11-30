Крымский мост открыт, а цены не падают: Что не так делают чиновники

30.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Правительство Севастополя отрапортовало о том, что поступления в бюджет от размещения нестационарных торговых объектов (НТО) за 3 года выросли в 20 раз.

И это при том, что количество НТО сократилось. За год был демонтирован 971 ларек, заявили в главном управлении потребительского рынка. Несмотря на это, собранная арендная плата выросла с 24,1 миллиона рублей в 2017 году до 102,1 млн рублей в 2018-м.

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Секрет чиновничьего успеха прост, он вновь достигнут за счет простых предпринимателей, причем, не совсем честным путем. В марте текущего года правительство приняло новую методику расчёта стоимости аренды (НТО). В итоге платежи увеличились в среднем в три-пять раз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Но это еще не все. Узнали предприниматели об изменениях только летом, когда уже задолжали городу приличные суммы, которые, к тому же, обросли штрафами. Отчаявшиеся люди обратились в Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю.

3 сентября УФАС приняло постановление о том, что правительство Севастополя нарушило антимонопольное законодательство и создало дискриминационные условия для предпринимателей. Правительство должно было исправить ситуацию в 55-дневный срок, но вместо этого решило обратиться с суд. Впрочем, безуспешно.

По итогам рассмотрения претензий правительства Севастополя в Арбитражном суде Республики Крым 30 октября иск правительства были признан не имеющим правовых оснований. Однако ситуация с арендой по-прежнему не изменилась.

Параллельно с разбирательством ФАС идет другой судебный процесс. В суд на городское правительство подал директор станции техобслуживания ООО «220-М» Андрей Ларионов. Ему арендную плату повысили в 20 раз – до 300 тысяч рублей.

При поддержке городского бизнес-омбудсмена Тимофея Смирнова он обратился в суд, где уже состоялось предварительное слушания. Было подано ходатайство о привлечении ещё двух соистцов – двух субъектов предпринимательской деятельности, которые обратились с аналогичными исковыми заявлениями. Всего в Севастополе проблема повышения платы за размещение НТО коснулась, по приблизительной оценке, не менее 1000 предпринимателей. А, значит, можно прогнозировать, что количество исков вырастет в разы.

Но все это не останавливает правительство Севастополя. Оно анонсирует очередной аттракцион жадности. Теперь предпринимателям, платившим практически весь год непомерную арендную плату, предстоит доказать свое право на бизнес на аукционе. Они пройдут в следующем году на право заключения договоров на 5 лет.

Издевательство над бизнесом стало главным направлением работы городских чиновников, невесело шутят предприниматели. В этом году Севастополь оказался рекордсменом России по закрытым торговым центрам (крупнейший из них «Муссон» не открыт до сих пор). Буквально бульдозерами сносятся популярные городские рынки. Осенью чиновники поломали работу городского транспорта, заставив частных перевозчиков возить многочисленных севастопольских пенсионеров и не предоставив никаких компенсаций.

Стоит ли удивляться, что экономика ответила на это резким повышением цен. Индекс потребительских цен в городе оказался самым высоким в России – 103%. А рынок платных услуг сократился на 21%. И все это в год открытия Крымского моста, от которого все ждали импульса к развитию экономики.