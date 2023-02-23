Крымский мост полностью восстановлен для проезда автотранспорта после теракта

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Автомобильная часть Крымского моста полностью восстановлена после теракта, который украинские спецслужбы осуществили 8 октября прошлого года. Железнодорожную часть полностью восстановят к середине лета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня большой подарок ко Дню Защитника Отечества сделали строители. Полностью закончено восстановление автомобильной части Крымского моста. Всего за 4,5 месяца были выполнены работы, которые в обычных условиях занимают больше года», – написал в своем телеграм-канале вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

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На левой и правой нитке автомобильного моста заменили по 250 метров – четыре пролета, которые снесло и деформировало взрывной волной. Каждый весит по 300 тонн. Демонтаж и монтаж пролетов проводился по уникальной технологии – вместо обычной надвижки конструкции моста монтировали с правой стороны в бок, что сократило сроки ремонта и периоды остановки движения по мосту.

С запуском движения по обеим ниткам моста пробка на въезд в Крым сократилась, но досмотр автомобилей по-прежнему проводится в усиленном режиме. Весь багаж подлежит проверке через ленту, включая ручную кладь пассажиров. Кроме того, у водителей просят предъявить документы на автомобиль, у пассажиров – удостоверение личности. Также могут спросить цель поездки.

Для грузовых автомобилей проезд по моту закрыт. Сообщение с Крымом и новыми регионами РФ проходит только через сухопутный коридор с прохождением контроля через пункт пропуска «Весело-Вознесенка». На въезд в ДНР очередь составляет несколько часов, на выезд – несколько суток. Скоропортящиеся товары и первой необходимости перевозят через Керченскую паромную переправу, но и там время ожидания уже превысило трое суток.