Крымский мост присоединил к Кубани новый город

17.08.2021, Симферополь , Максим Карпенко

Крымский город Керчь, расположенный в крайней восточной точке полуострова, в ближайшее время лишь географически останется частью республики – его экономические, культурные и транспортные связи все больше будут усиливаться с соседней Таманью.

Об этом в своем блоге пишет крымский политолог Николай Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кузьмин отмечает, что уже сегодня жителям Керчи проще пользоваться услугами и инфраструктурой на Тамани, чем добираться до столицы полуострова.

«Погодные аномалии над Керчью и Таманью (в то время как остальной Крым наслаждался прекрасной летней погодой) показали одну географическую закономерность – Керчь в большей мере часть пространства Тамани, Кубани, чем Крыма. И это скоро будет частью реальности социальной и экономической географии Причерноморья (административные границы при этом останутся прежними). Из Керчи ближе до международного аэропорта Анапы, чем до Симферопольского аэропорта, до Краснодарского, примерно, столько же. Не говоря уже об интенсивности железнодорожного сообщения из этих городов. Краснодар, а не Симферополь для Керчи – центр цивилизации, поскольку в крымской столице с этой самой цивилизацией не очень. Город-миллионник всегда будет центром притяжения. Динамично растущая причерноморская агломерация естественным путем включит Керчь в свой состав. При позитивном сценарии развития через некоторое количество лет можно будет уже говорить о треугольнике «Краснодар – Новороссийск – Керчь» как о географической структуре этой агломерации», – пишет Кузьмин.

К этому можно добавить тот факт, что более привлекательной для керчан является Тамань еще и потому, что уже за Крымским мостом цены на топливо, продукты питания и другие товары значительно отличаются от стоимости на полуострове.