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Неофициально СМИ сообщают о двух ударах после 3 часов ночи и трех погибших. В Сети появились видео пострадавших авто с ранеными людьми. Выдвигаются версии, как о ракетном ударе, так и об атаке морскими дронами. Официально глава Крыма Сергей Аксенов пишет о «чрезвычайном происшествии в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края», не уточняя, что случилось.

«Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», – в Минтрансе РФ не подтвердили информацию о повреждении опор.

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Курортникам на авто предложено возвращаться из Крыма по сухопутному коридору (пока что очередей там нет). Традиционно граждан призывают не паниковать, заверяя, что на полуострове достаточно запасов бензина и продуктов.

«Будем надеяться, что надежды российских оккупантов на сухопутный «коридор» не останутся без внимания и ВСУ», – уже угрожает главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров.

Сегодня окончился срок действия «зерновой сделки». Также ровно 9 лет назад был сбит малазийский «Боинг» над Донбассом, куда его, несмотря на боевые действия, завели украинские диспетчеры.

«Украинские силы явно настроены нарушить коммуникации между материком и полуостровом и нанести, тем самым, максимально возможный вред России. Вспомним интервью Залужного, выступившего в роли отморозка, заявившего о том, что будет «бить по территории врага (России) всем доступным арсеналом» вне зависимости от мнения союзников. Ну вот, собственно и результат. Если мы хотим приблизить победу, то нашим силам действительно пора бить по украинским центрам принятия решений и бить так, чтобы принимать решения там было некому», – констатирует депутат Ростислав Антонов из Новосибирска, регулярно бывающий в СВО и помогающий российским бойцам.

«Впрочем, в одном отношении удар по Крымскому мосту полезен. Много недель после этого удара никто не сможет говорить о «перемирии», – считает политолог Андрей Перла.

«А в Киеве все мосты целые», – напоминает политолог Владимир Корнилов.