16.05.2018, Москва, Владимир Гладков
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Крым, Россия, Строительство

Крымский мост соединил русский народ


Крымский мост соединяет один русский народ, а любые спекуляции на тему каких-то разъединений – это помощь украинской пропаганде.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студию дозвонился слушатель, который начал говорить о разъединяющей роли Крымского моста.

«Мост – это хорошо, когда он соединяет народы и государства, а этот мост, извините, разъединяющий наши народы», – сказал слушатель.

«Это мост не разъединяющий народы, это мост, соединяющий один русский народ. У вас есть все украинские СМИ, у вас есть «Эхо Москвы», у вас есть много других способов для того, чтобы осуществлять украинскую пропаганду. Заниматься украинской пропагандой в моё рабочее время, пожалуйста, не надо», – заявил Холмогоров.

«Никаких разных народов по обе стороны Керченского пролива просто нет. Там единый русский народ, единая русская нация, которая в общем-то связана с Крымом ещё с IX – X века, а стала в нём с 1783 года твёрдой ногой. Точно так же, если кто-то скажет, что крымские татары ещё в Крыму есть – это все признают, и сами татары считают, что, по большому счёту, это один народ с казанскими татарами, которые живут на другом берегу. Никаких отдельных народов в Крыму, с которыми этот мост должен соединять, просто нет», – утверждает публицист.

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