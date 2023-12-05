Крымский мост утратит практическое значение для украинских атак
Две автотрассы, связывающие центр Крыма с Херсонской областью, перейдут в федеральную собственность.
Дороги «Симферополь – Джанкой» и «Симферополь – Армянск» станут частью кольцевой магистрали «Новороссия», которая соединит Крым, новые регионы с Ростовом-на-Дону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Предполагается, что на дорогах будет достаточно большой транспортный поток, поэтому изучается вариант создания четырехполосной трассы. При этом источник финансирования пока не определен», – сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Новая трасса объединит дорогу А-280 «Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с ДНР», дорогу Мариуполь – Мелитополь – Джанкой, которая пролегает по территориям Запорожской и Херсонской областей, и участок до Симферополя, где должна соединиться с трассой «Таврида». Таким образом, вокруг Азовского моря будет проложена кольцевая федеральная трасса. Ее протяженность составит около 1,5 тысяч км. Маршрут объединит: Ростов-на-Дону, Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Джанкой, Керчь, Тамань, Темрюк, Ейск и Азов.
Летом было открыто движение транспорта по обходу Аксая в Ростовской области, который является объездом Ростова-на-Дону, и дальнему западному обходу Краснодара (ДЗОК). В следующем году должны быть сданы в эксплуатацию съезды с трассы М-4 «Дон» к Крымскому мосту.
Прежде автодорогу, которая упростит сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями, называли по проектному определению «Таврида 2» – четырехполосная с разрешенной скоростью до 90 км/ч от Симферополя до Ростова-на-Дону через Джанкой, Геническ и вдоль северного берега Азовского моря.
По мнению обозревателей, таким образом маршрут от Крымского моста до Ростова будет закольцован, нагрузка на Крымский мост уменьшится, и как стратегическая цель для противника он потеряет свое значение, сведя на нет террористическую угрозу. Стоимость этой дороги, по словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, составит около полумиллиарда рублей.
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