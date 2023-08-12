Крымский мост задымили – две украинские ракеты сбиты

Виктор Орлов.  
12.08.2023 13:44
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Транспорт


«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не  поврежден», – сообщает глава республики Сергей Аксенов.

Очевидцы публикуют снимки задымления на мосту, которое было осуществлено с целью маскировки во время атаки. Украинские СМИ традиционно выдали кадры с дымом за свидетельство «перемоги».

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не  поврежден»,...

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«Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время», – сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

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