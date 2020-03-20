Крымский муфтий: Марш меджлиса грозит обернуться кровавой провокацией

20.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Так называемый «марш на Крым», который меджлисовцы анонсировали на 3-е мая, грозит обернуться кровавыми последствиями. Осевшие в Киеве главари запрещенной в России группировки пытаются разыграть провокацию ради получения личных дивидендов. А рядовые крымские татары, которых подстрекают принять в этом участие, станут очередными жертвами.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов, напомнив о попытке прорыва границы полуострова меджлисовцами в 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ясно как день. Мы уже один раз это испытали, когда все платили за себя штрафы, а кое-кто получил премию и положил ее в карман», – сказал Исмаилов, напомнив, что в 2014 году сами главари меджлиса предпочли не пытаться прорывать границу, а поручили это рядовым исполнителям, которых потом ждало наказание за нарушение закона.

«Они простояли час-два, в беседке поговорили о том, о сем, и они не зашли на крымскую землю. Получается, они и не хотели вступить в Крым, на свою родину. А люди, обратно вернувшись, получили админпротоколы. Поэтому мы уже это проходили. Сейчас уже не 14-й год, поэтому реакция в данном случае российского государства, правоохранителей, будет намного жестче, чем было в то время. Тогда был такой переломный, переходной момент», – напомнил муфтий.

По его словам, «всем нужно заниматься своим делом и не поддаваться на подобного рода провокации».

«Крымских татар пытаются просто использовать как пушечное мясо. Кому-то нужна картинка, что есть люди в Крыму, которые поддерживают их политику. И поэтому просто, собрав у границы какое-то количество человек, засняв это все, будет тиражироваться в СМИ», – предположил духовный лидер.

«Мы уже неоднократно слышали, что, «в принципе, кровопролитие тоже не помешает»- со стороны людей, эмигрировавших из Крыма. Поэтому каждый здравомыслящий человек должен это понимать. Возможно, какой-то контингент туда и пойдет. То есть, человек ангажированный, настырный, фанатично настроенный. Или же тот, кому просто проплатили это. 10-20-50 человек будет… Мы делаем призыв, чтобы все сидели дома, не поддавались на пропаганду. В мечети, например, тоже было сказано, чтобы объявили всем, чтобы не ходили. Один член меджлиса поднимается и говорит: «А я слышал, что есть договоренность между Сергеем Валерьевичем Аксеновым и, мол, той стороной, что эта акция пройдет мирно, все нормально, можно собираться у границы». То есть, придумали такую пропаганду, обманывают людей, лишь бы их собрать там на границе. Поэтому ни в коем случае поддаваться на подобные лживые заверения нельзя. Просто-напросто народ в очередной раз кто-то пытается подставить и использовать», – заявил Исмаилов.

Он напомнил, что меджлис наметил свою акцию на время поста.

«3-го мая у нас месяц Рамазан. То есть, месяц поклонения, поста, месяц поминания Всевышнего Аллаха. В это время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, что если человек тебе сказал какое-то злое, плохое слово, пытается вызвать тебя на какой-то спор, ты должен сказать: «Я соблюдаю пост». И должен проявить терпение и спокойствие. То есть, настолько, не говоря уже о каких-то демонстрациях, пеших походах и так далее. Поэтому правоверные мусульмане в это время молятся. Поэтому мусульмане богобоязненные в это время будут сидеть дома и делать то, что обязаны», – сказал Исмаилов.