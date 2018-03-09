09.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Крымский муфтият: Ислямов почему-то своего сына не спешит отдавать в «аскеры»

Религиозный курултай крымско-татарского народа дал религиозно-правовую оценку призывам экстремиста Ленура Ислямова к «освободительному джихаду». Об этом заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадулан Баиров заявил в эфире телеканала «Миллет».

«Мы считаем, что отдельные люди, даже политические деятели, не могут объявить джихад. Это неправомерно с исламской точки зрения. Родственники и близкие этого человека продолжают жить в Крыму и не участвуют в этих авантюрах. Ни один крымский татарин добровольно своего ребенка туда не отправил», – сказал Баиров.

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Ислямов, который в 2015 году организовывал подрыв линий электропередач, ведущих в Крым с украинской территории, неоднократно в эфире меджлисовского телеканала АТР призывал крымских татар принести себя и своих детей в жертву.

«Он говорит: ваши дети умрут, ваша кровь прольется. Он не говорит «наша». Крымские татары должны обратить внимание на то, что у человека есть сын, который не входит в крымско-татарский батальон. Человек, который хочет стать лидером крымско-татарского народа, не готов жертвовать собой лично», – сказал ответственный секретарь муфтия Крыма Айдер Аджимамбетов.