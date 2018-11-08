Крымский муфтият: Меджлисовским главарям пора закатать губу

08.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Имущество, записанное на благотворительную организацию «Фонд «Крым», через которую финансировал запрещенный в РФ меджлис, принадлежит всему крымско-татарскому народу.

Об этом в эфире крымско-татарского телеканала «Миллет» заявил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

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«Это имущество не конкретных лиц и организаций. Оно было куплено на средства меценатов, турецкой диаспоры, других диаспор и благотворительных организаций. Поэтому это имущество является народным. Оно использовалось не по назначению. Сейчас оно находится в запустении и не используется», – сказал Исмаилов.

Он полагает неправомерными претензии бежавших на Украину главарей меджлиса на имущество «Фонда «Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Народ проживает в Крыму. Он не в Херсоне, не в Киеве, не в Турции или Румынии. Поэтому недвижимым имуществом он будет распоряжаться здесь, использовать его во благо республики Крым и процветания будущих поколений», – сказал Исмаилов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее курултай мусульман принял решение переоформить имущество, записанное на «Фонд «Крым», на Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК). Два объекта уже возвращены ДУМК – здание медресе в Бахчисарае и мечеть в селе Октябрьском.