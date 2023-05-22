Крымский муфтият пристыдил американскую марионетку Ташеву

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Назначенная по квоте бежавших в Киев экстремистов из запрещенного в РФ меджлиса «представитель президента Украины в Крыму» Тамила Ташева, озвучивающая угрозы в адрес жителей полуострова за сотрудничество с Россией, отрабатывает повестку западных кураторов, предавая ценности крымских татар и мусульман.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Айдер Исмаилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы чувствуем к ним жалость и молимся, чтоб они обрели уже прямой путь к своим истокам. Как религиозный деятель я только могу пожелать. Естественно, моральный облик человека характеризуют его слова и поступки, и если человек обвиняет свой народ, в том числе, в коллаборационизме, а здесь, я думаю, очень много её родственников есть, и каждый даст свою оценку», – отметил Исмаилов.

По его словам, Ташева действует в рамках «психологической войны», и слова украинской чиновницы «направлены на давление на сознание крымчан – вызвать в них чувство боязни, возможно вины, побудить в них какой-то страх».

«Мы знаем, кем они продиктованы и чем они продиктованы, что есть определённые кураторы – что они скажут, эти люди то и говорят. Конечно, патриотизмом здесь и не пахнет. Человек, который отдаляется от своего народа, от своей Родины, он уже начинает говорить то, что невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла и с точки зрения наших традиционных мусульманских крымско-татарских ценностей», – сказал представитель муфтията.

По мнению заместителя муфтия, подобными заявлениями Ташева и другие «заукраинцы» из числа крымских татар подвергают себя большим рискам повторить судьбу нацистских преступников.

«Я считаю это планомерная часть гибридной войны которая ведётся против крымчан, которые сделали свой выбор. Дело в том, что люди этими словами и действиями они противоречат именно тем ценностям, которые сами постоянно декларируют: свобода слова, свобода выбора и так далее. Следует отметить, что нацисты тоже преследовали людей, но это пролилось недолго, 5 лет, а потом весь мир преследовал их. Поэтому я боюсь, чтобы людей, которые исповедуют подобную идеологию, потом весь мир не начал бы преследовать. Но это в конце концов это будет», – уверен Исмаилов.

Напомним, Ташева неоднократно заявляла, что всех сотрудничающих с «оккупационной властью Крыма» ждет люстрация и наказание по действующему украинскому законодательству за коллаборационизм.

Фактически под эту статью подпадает каждый крымчанин, кто работает в официальных учреждениях, медицине, сфере образования, социальной помощи и т.д.