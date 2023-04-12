Крымский общепит готовится к тяжелейшему сезону и не собирается умирать

В этом курортном сезоне треть кафе и ресторанов прибрежных территорий Крыма останутся закрытыми.

Те же, что нацелены на работу круглый год, переходят в режим столовых и стритфуда, утверждают опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты.

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Низкий сезон ресторанный сектор пережил с трудом. Топовые объекты на Южном берегу Крыма работали в режиме уикенда – с пятницы по воскресенье. Полной посадкой кафе и рестораны могли похвастаться только в канун Нового года и двух главных праздников межсезонья – Дня защитника 23 февраля и Международного женского дня 8 марта. Все остальное время рестораторам приходилось придумывать варианты сохранить коллектив и заработать на обязательные платежи – например, готовить на продажу варенье и шоколад.

«Мы по-прежнему семимильными шагами уходим в удешевление, – говорит организатор форумов гостеприимства под маркой «Крым. Сезон» и «Инжир PRO» Мария Мальгина. – Основная масса понимает, что ориентируемся мы на своего потребителя, равно как и отельеры, Исходя из того, что в принципе, открывая точку, нужно работать круглый год, а не ждать сезона, люди относятся к процессу очень серьезно. Если отель стоит – одна ситуация. Если стоит ресторан, это усугубляется тем, что очень быстро уходят специалисты, уходят шефы. Поэтому серьезные рестораторы стараются очень плотно изучить конъюнктуру, и судя по настроениям, расчёт больше на внутреннего туриста и тех, кто приедет на машине. Поэтому по большей части – это семейная кухня».

В этом году не будут работать шесть крупных ресторанов с репутацией и постоянной клиентурой. В целом треть кафе и ресторанов, традиционно работающих в курортный сезон, останутся закрытыми. Еще какая-то часть откажутся от дополнительных площадок на лето, поскольку не рассчитывают на туристический наплыв.

«Мы в любом случае готовимся, потому что мы всегда верим в то, что все будет хорошо, – отметила председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александра Птицына. – Дают дополнительные поезда, люди едут, сезон будет. Но каким он будет – никто не может пока сказать. Потому что вся страна в состоянии неопределённости, и мы пока не понимаем загрузки. Процентов 30 закрываются, или переходят на маленькие точки стритфуда, уменьшают количество точек, чтобы уменьшить расходы. У нас есть ребята, которые переезжают из Евпаторийского региона на Южный берег или в Керчь. Вся ситуация заставляет думать по-другому, модернизироваться».

Более-менее активна ресторанная жизнь в Севастополе за счет круглогодичного турпотока. Но и здесь не обошлось без потерь.

«Я оцениваю с позиции того, что у нас есть центр города, есть какие-то долгожители, которые, к сожалению, сейчас принимают те или иные меры, и для меня это более кричащий момент, – пояснила председатель «Союза рестораторов Севастополя» Мария Флоринская. – И в рамках даже нашего небольшого союза я могу сказать, что есть ряд предприятий, которые не один год были на рынке – и закрылись. Тянули, тянули и закрылись. Другие работают только с четверга, то есть понедельник, вторник, среда предприятие общественного питания не работает. Я 25 лет в общественном питании, и в моей жизни это в первый раз».

Чтобы как-то снизить потери общепита от снижения турпотока власти Севастополя приняли решение не взимать арендную плату за летние террасы кафе и ресторанов весь 2023 год. В Крыму пока такого решения нет.