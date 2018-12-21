«Крымский опир»: Шайка украинских дармоедов посетила полуостров

21.12.2018, Киев, Александр Ростовцев

Шайка украинских дармоедов и грантоедов, именующих себя «правозащитниками», давно превратилась в коллективного пьянчугу из анекдота, разыскивающего потерянный полтинник не там, где его выронил, а там, где светлее.

Например, вместо того, чтобы с риском для здоровья и жизни расследовать нарушения прав человека в украинских изоляторах или вскрывать мерзости, творящиеся в секретных тюрьмах СБУ, устроенных по цээрушным лекалам, в Харькове, Изюме, Мариуполе, Краматорске, грантоедские свиньи лезут искать грязь в безопасном Крыму, а при отсутствии таковой устроить визг с хороводами вокруг обнаруженной воробьиной погадки.

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Свои «расследования» засланные правозатычные казачки ведут исходя из заранее перевёрнутых с ног на голову установок. Так, все крымчане без разбора объявляются «страдающими от оккупации украинскими гражданами», а любой привлечённый к ответственности по административной статье выживший из ума «активист» выдаётся за «кремлёвского политузника». В арестованных террористах и экстремистах украинская «правозащита» видит исключительно «правозащитников, сторонников украинского Крыма, преследуемых ФСБ».

Вселенской печалью украинских «наблюдателей за правами человека» является отсутствие в Крыму грантоедов международного класса: бессмысленных представителей ОБСЕ, Совета Европы и тому подобных толерастов, умело раздувающих из мух дирижабли и демонстративно не замечающие дерьма под собственным носом.

18 декабря в Украинском кризисном медиацентре в Киеве перед вездесущими «правозатычными» рагульками Печончик и Свиридовой отчитывались два «эксперта», посетившие Крым с 14 по 18 сентября сего года.

Один из них, Мацкевич, типичный змагар из какого-то сумасшедшего Белорусского дома прав человека имени Звозского. Другой, зелёный как гусиное дерьмо, юноша Екимов, представлял своё «правозащитное» ПТУ из Чернигова.

Из презентации следовало, что «экспертов» на самом деле было больше, и они встречались с замотанными по самые брови в платки и тряпки бабами, знавшими обо всём, что творится в Крыму и громко кудахтавших об этом в услужливо подставленные уши «посланцев Свободного Мира».

В частности, одной из таких жён «диссидентов» стала Марьям Куку, заверившая слушателей в полной невиновности своего мужа-вербовщика из «Хизб ут-Тахрир». Судя по показаниям жиночки и других возбуждённых родственниц, всех их мужчин ФСБ арестовала за «сообщения в соцсетях». То есть, «ни за что».

Женщины, которым, по их же словам, «путинские сатрапы» не давали видеться с мужьями, были во всех подробностях осведомлены о пытках и форсированных методах, применяемых к арестованным в местах содержания. И до поры было неясно, из каких источников хизбовские тётки почерпнули эту поразительную информацию, изобилующую многочисленными красочными деталями.

В процессе опроса «потерпевших» яростно строчащими в блокнотах «правозатычниками» прозвучало коронное доказательство: «у нас есть тайные свидетели». Это вам не информационное агентство ОБС. Это сразу несколько баб сказали, они – не соврут!

Не менее интересно звучали заявления родственников «похищенных сыновей людьми в камуфляже» в течение 2014 года. На месте похищения всегда оказывались многочисленные свидетели, на голубом глазу твердившие, что похищения являются делом рук ФСБ и крымских ополченцев. При этом родственники не создавали впечатления отчаявшихся и убитых горем людей. По всей видимости, их сыновей следует искать за пределами полуострова, в батальонах «Аскер», «Крым» и других вооружённых формированиях меджлисовских экстремистов.

И, как всегда, шайка базарных неадекватов толкала речи от имени всего народа.

Помимо секты родственников «хизбов», проверяющие посетили в Ялте Ларису Китайскую, наглухо заклёпанную кастрюлю с прокисшим борщом, организатора замайданных выступлений, активно раскручиваемую в последнее время как «пострадавшую от рук Кровавой Гебни».

На деле тётенька осуждена на два года условно за экстремистские публикации и призывы немедленно вернуть Крым Украине. Китайская от текстов открещивается и утверждает, что их за неё писала ФСБ, пытавшая её обысками и снятием показаний. Воспалённая «активистка» в ответ угрожает накатать «телегу» на имя генпрокурора Украины Луценко, чтобы тот покарал её обидчиков за сепаратизм разрядами молний из задницы.

Ушибленная на голову бабушка, как водится, всё за всех знает, убеждена, что людей в Крыму обыдлячивают, запрещают им думать, и вообще, всяк встречный-поперечный делится с ней планами в ближайшее время уехать из Крыма. «На место покинувших полуостров крымчан массово заселяются «понаехавшие», – делится своими открытиями голова в пробитой кастрюле. Сама Китайская, готова страдать в Крыму до возвращения Украины и уезжать не собирается. «Не дождётесь!», – как бы заявляет своим недругам неразгибаемая майданная активистка.

По улицам Китайская ходит (по собственному признанию) в пальто с зашитыми карманами, чтобы ФСБ ей ничего не подкинула. За домом её якобы в режиме 24/7 ведётся наблюдение, а сама она внесена в некий «список особо опасных террористов».

В общем, образцово-показательная городская сумасшедшая и толпа недоумевающих жиночек «почему нашим мужчинам в Крыму не дают заниматься экстремизмом и строительством всемирного халифата?».

Подводя итоги видеоотчёта из Крыма, белорусский змагар-правозатычник Мацкевич в трагических интонациях сообщил об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму по сравнению с 2014 годом и заметил, что он сам приехал из «несвободной страны», но то, какие ужасы творятся на «оккупированной Россией территории», не идёт ни в какое сравнение даже с «концлагерем имени Батьки».

Удивительно, каким образом гуманитарный надзиратель на зарплате смог выбраться живым из крымского ада? По идее, его тупая макитра должна торчать насаженной на кол в районе погранперехода, отпугивая других «экспертов», желающих понаехать в Крым со своими заранее состряпанными протоколами о «состоянии прав человека».

Интересно, что Мацкевич позже раскололся, сообщив, что до этой поездки он был в Крыму на отдыхе в 2004 году, то есть, о событиях 2014 года «эксперт» совсем ничего не знает и ориентируется в теме исключительно по рассказам хизбовских мумий.

Кроме того, Мацкевич, опасаясь слежки ФСБ, конспиративно встречался с некоторыми «общественными деятелями» из Севастополя, приехавшими в Крым лет 5 или 6 назад, топящими за Украину и открывшими ему глаза на то, «как страшно жить».

Мелкий рагулёнок Екимов был настолько уныл, что не смог рассказать ни одной занимательной побасенки о своих опасных приключениях в Крыму. Всё, что смог проблеять «эксперт», так это: «имён своих крымских визави назвать не могу» и «репрессивная машина ежедневно смотрит в глаза простым крымчанам». Четырёхдневные покатушки в Крым и обратно кучки грантоедов пацан назвал «преодолением «Стены молчания».

Самое главное «эксперты» обошли стороной. Из «свободной» Украины вот уже пятый год идёт мощнейший отток населения в соседние страны, включая «тоталитарную» Россию. И Крым у громадян находится в топе популярности не только как место для безопасного отдыха, но и как земля обетованная для постоянного места жительства.

В то же время, «угнетённые» не спешат собирать чемоданы и сматывать удочки из «оккупированного» полуострова в поисках защиты и материнского тепла под крылышком Неньки. «Потерпевшие» продолжают демонстративно жрать кактус и живут от приезда до приезда «правозащитных» собирателей грязи, чтобы пожаловаться им на свою невыносимую жизнь и снискать отмеренную по прейскуранту порцию сочувствия.

Если исключить из списка недовольных положением дел в Крыму развращённых украинской вседозволенностью семьи «хизбов» и медноголовых меджлисовцев, то оставшиеся «правозащитники» представляют собой персонажей из анекдота: свидомых юродивых и «неуловимых джо», обожающих бурление нездорового ажиотажа вокруг своих ничтожных персон.

Крымський опир нэ здаеться! Боротьба продовжуеться!