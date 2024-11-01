Крымский отряд «Барс» готов выехать на помощь курским братьям

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Добровольцы «Барс Крым» готовы на время поменяться местами с «Барс Курск» для приобретения опыта и смены боевой обстановки.

Такое предложение в эфире «Крым 24» озвучил один из участников «Барс Крым», полковник запаса Игорь Цвиркун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я возглавляю первую роту четвёртого батальона «Барс Крым». Считаю, что это одно из лучших и одно из наиболее подготовленных подразделений. Потому что в составе моего подразделения находятся афганцы, ветераны морской пехоты, ветераны пограничников, ветераны спецназа. И у нас возникла такая мысль: с целью обмена опытом, и исходя из того, что «Барсу Курск» надо отдохнуть немножко, подменить на их рубежах. Но это пока только мысль. Примет ли наше предложение вышестоящее руководство – не знаю. Мы готовы выехать туда и встать, пока «Барс Курск» взамен нас встанет на защиту Крыма», – подчеркнул он.

Замглавы Госкомнаца Рефат Дердаров тоже предложить съездить в Курскую область, но не добровольцам, а тем, кто не понимает целей и задач добровольческого объединения.

«Я просто этим людям рекомендовал съездить на неделю в Курск, в Белгород. Я уже не говорю про такие моменты, когда людей стоит вывезти на передок и просто отпустить – мышление моментально поменяется, и они начнут считаться с людьми в военной форме. То, что произошло в Курске, зная ребят, которые там, и понимая местных жителей, которые всю жизнь там жили и вынуждены были уйти – не дай Бог такого для Крыма. Понятно, что мы все встанем. Мы же мужчины не только потому, что мы штаны носим – если будет надо, встанем, поведем за собой и покажем, как надо это делать», – заверил Дердаров.