Крымский отщепенец: Я их троллил нашим украинским юмором

04.10.2019, Киев, Игорь Петров

Освобожденный в результате обмена заключенными между Украиной и Россией радикал из Крыма Владимир Балух утверждает, что он не провоцировал а троллил российские госорганы в Крыму, когда вывешивал на своем доме украинский флаг и прикреплял табличку «Улица небесной сотни».

Об этом он заявил в интервью Радио Крым.Реалии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ее почему-то назвали «40 лет победы». Так как дом первый – было очень удобно повесить табличку. Судья сказала: «вы умышленно провоцировали государственные органы?»

Я спросил: «а чем я провоцирую? Я сделал что-то противозаконное?» В законе не запрещается у себя во дворе вывешивать если это не что-то запрещенное.

На самом деле я их троллил. Это был своеобразный троллинг.

Если какая-то уродина может позволить себе менять границы, прийти ко мне в дом и сказать, что это уже не мой дом и твоей национальности вообще не существует.. Они нас тролили суровым троллингом, а я их троллил нашим украинским юмором. Тут моя хата», – осмелел в Киеве Балух.