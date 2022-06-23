Крымский парламент призвал правительство возродить в школах Черчение

23.06.2022  20:01 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Образование, Общество, Политика, Россия


Крымские парламентарии предложили вернуть в школьную программу предмет «Черчение» для преподавания основ графики и инженерного мышления школьникам.

Обращение к правительству РФ поддержано на заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымские парламентарии предложили вернуть в школьную программу предмет «Черчение» для преподавания основ графики и...

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Потребность в инженерах растет по мере модернизации и импортозамещения экономики страны. Развитие абстрактного мышления, пространственного воображения и образных представлений начинается со школьной скамьи, где такой предмет, как «Черчение» не преподается больше 30 лет.

«В большинстве случаев отсутствие у выпускников школ сформированной графической культуры, привитых навыков эскизирования и умений работать с чертежными инструментами стало предметом озабоченности образовательных организаций высшего образования, которые готовят специалистов технической направленности, – говорится в обращении к правительству РФ. – Поступая на обучение в такие вузы, студенты испытывают определенные трудности, у них отсутствует понятийный аппарат, базовая графическая культура. Педагогам приходится с нуля обучать студентов основам графики, что занимает значительную часть времени и не всегда дает ожидаемый результат».

Напомним, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил уменьшить количество часов преподавания английского языка в школах – действующая программа приравнивает иностранный и русский языки, а экзамен по английскому на порядок сложнее. Такой подход к изучению английского сравним с англоязычной страной, или колонией Великобритании.

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