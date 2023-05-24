Крымский парламент уволил омбудсмена, чьи дочки-певицы в Киеве болеют за ВСУ
Крымский парламент согласовал досрочную отставку уполномоченного по правам человека в республике Ларисы Опанасюк.
Она занимала эту должность с ноября 2019 года на пятилетний срок полномочий, но решила уволиться по собственному желанию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Заявление об отставке Опанасюк подала 19 мая после согласований с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.
За месяц до этого дочери крымского омбудсмена – сестры Анна и Мария Опанасюк, которые живут в Киеве, записали видеоролик на фоне флага с тризубом о том, как они болеют за свою страну и какой вклад вносят в победу ВСУ. Причиной послужило то, что им постоянно напоминают о родителях – Ларисе Опанасюк, которая является уполномоченным по правам человека в Крыму, и Александре Опанасюке, который до недавних пор был судьей Верховного суда РК.
Опанасюк долгое время возглавляла юридическое управление Совмина, а после вхождения Крыма в состав РФ стала вице-премьером – руководителем аппарата Совмина, и занимала эту должность больше пяти лет, пока не перешла на пост омбудсмена.
Опанасюк является председателем крымского отделения Ассоциации юристов России. В декабре прошлого года ей исполнилось 60 лет.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.