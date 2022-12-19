Крымский перебежчик: Как их теперь реинтегрировать – ума не приложу

19.12.2022  18:31 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


С окончания Великой Отечественной войны за 70 лет так и не произошло окончательной «реинтеграции» Крыма в состав Украины, и теперь в случае «деоккупации» полуострова – этот процесс может затянуться на очень долгое время.

Об этом в эфире канала «Я-ua тв» заявил соавтор «стратегии возвращения Крыма» экономический эксперт, бывший крымчанин Юрий Смелянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С окончания Великой Отечественной войны за 70 лет так и не произошло окончательной «реинтеграции»...

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«В 1945 автономия в Крыму была ликвидирована, Крым стал областью. Статус автономии был возвращён в феврале 1991 года, однако национального признака автономности не было. Коммунисты вернули Крыму статус, чтобы не возвращать крымским татарам государственность. То есть и в вопросе политико-административного статуса Крыма реинтеграция после Второй мировой войны не была закончена.

А теперь: в период Второй мировой войны Крым находился в оккупации с ноября 1941 по май 1944 года, то есть неполных три года. Реинтеграция не была закончена за последние 70 лет после факта деоккупации. В феврале 2023 оккупация Крыма московитами превысит 9 лет, в три раза больше. Это очень долго. Соответственно, о быстрой реинтеграции говорить не приходится», – печалился перебежчик.

«За 9 лет оккупации, например, в условиях обучения в средних школах, прошёл процесс милитаризации сознания оккупантами, а они это совершали, начиная с детского сада, практически целое поколение крымских детей. Демилитаризация сознания – очень длительный процесс», – сокрушался Смелянский.

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