Крымский перебежчик призвал выставить Западу стратегический ультиматум

01.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна предъявить Западу свою позицию и потребовать от него безвозмездной военной помощи за то, что она в свое время отказалась от ядерного оружия, а сегодня «защищает восточные рубежи НАТО».

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший вице-премьер Крыма, исполнявший обязанности замглавы Администрации президента Украины после победы Евромайдана, Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Команда президента должна сформулировать сегодня стратегию – не ждать, о чем нас будут спрашивать и что предлагать. В данном случае мы должны для себя осознать, что мы сегодня не только 26 лет назад, когда отдали ядерное оружие – мы даже сегодня в интересах Соединенных Штатов, всех стран НАТО, мы очень серьезную работу выполняем.

Эту работу выполняют, рискуя своей жизнью, наши военные на фронте, эту работу все украинское общество выполняет, которое тянет эту ношу войны, оборонных трат. Именно так нужно поворачивать эти вопросы и говорить так: «Вы нам пообещали какую-то военно-техническую помощь, а еще кредиты на покупку оружия. Какие кредиты? Еще раз – это оружие идет на защиту нашего государства и восточного фланга НАТО». То есть, нам есть, что предъявлять», – заявил Сенченко.