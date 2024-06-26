Крымский персик выходит в топ по качеству и количеству

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Крымский персик начал занимать прилавки, вытесняя импортный, который созревает раньше и вводит в заблуждение первых курортников. Первыми к сбору урожая приступают в Бахчисарайском районе – там созрел ранний сорт Уфо-5.

Косточковые культуры в этом году созревают на две недели раньше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С каждого дерева можно собрать 8-10 кг персика. Плоды тут же укладывают в мягкие картонные ящики и отправляют в холодильник – перед дальней дорогой персик должен остыть и спрятать сок.

«Сейчас мы начинаем собирать ранние сорта, потом начнут поспевать поздние – Ветеран, Редхейвен и Белый мясистый. У нас есть постоянные клиенты, которые забирают и персики, и черешню – всю нашу продукцию. Это Краснодар, Москва, Белоруссия. Белоруссия у нас постоянный клиент с 2014 года, они очень любят нашу продукцию. На крымском рынке остаётся где-то половина урожая», – рассказала замдиректора садоводческого предприятия Валентина Маляр.



Площадь персиковых садов постепенно растет. За последние 10 лет она увеличилась на 500 га, доведя общую площадь посадок до 1,2 тыс га. Урожай ждут в районе 2 тысяч тонн, и каждый год новые сады вступают в плодоношение.

«Погодные условия этой весны на урожай персика не повлияли. Наибольшая площадь персиковых садов в Бахчисарайском, Джанкойском и Черноморском районах. Мы даем поддержку на саженцы, на шпалеру и на противоградовую сетку, что тоже важно для сохранения урожая. Всего в этом году 559 миллионов финансовой помощи садоводам предусмотрено. И отдача от них идет, соответственно, в собранном урожае», – отметила начальник управления растениеводства Минсельхоза Крыма Оксана Токаренко.



Чуть больше половины из 5,6 тыс га посадок черешни, вишни, кизила, алычи, сливы, абрикоса и персика находится в плодоносящем возрасте. На подходе еще около 2 тыс га молодых садов, которые увеличат валовый сбор фруктов. Поздние сорта персика снимут с деревьев в начале сентября.

