Крымский писатель рассказал о миссии русского оружия

Миссия русского оружия – нести в мир справедливость, и если в XXI веке есть резервации, чтобы отделять сорта людей, такой мир справедливым считаться не может.

Такое мнение «Крым 24» высказал писатель, член Общественной палаты Севастополя Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В США резервации не только тогда были, они и сейчас существуют. Это позор вообще для XXI века, просто позор. Да, им кинули кость, что они на своих территориях могут казино открывать. Но это просто издевательство, как они живут. Хоть одного индейца кто-то видел в парламентариях в Америке? Или на посту мэра? Нет, они до сих пор считаются людьми второго сорта. Ну, вот негры немножко освободились, скажем так, заставляют целовать себе ботинки. А индейцы – нет. Они так и существуют как люди второго сорта, им недоступно ничего, они не могут пойти во власть, они сидят в резервациях, и даже в казино им нельзя. Только размещать на своей территории. И это существует сейчас, в XXI веке», – отметил он.



«И поэтому мы не можем рассматривать нынешнюю систему, как справедливую. Мы её и не рассматриваем. Но все должны понять, что этого в мире быть не должно. И мы, в том числе, сейчас – мощью своего вооружения громим этот несправедливый мир. Он должен измениться, у всех должны быть равные возможности. Только не с перекосами, как с БЛМ, а просто разные возможности. Вот и всё. Если мы этого вдруг не построим, но мы построим, то у мира больше не будет шанса. Никто не возьмёт на себя ответственность и смелость бороться с этим мировым злом, это только русским доступно, это по плечу. Поэтому наша миссия такая», – заключил писатель.