Крымский политолог: Клоунские ужимки обернутся большой кровью на Украине

20.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Навыки шоумена, демонстрируемые новым главой государства Владимиром Зеленским, в условиях продолжающейся кровопролитной гражданской войны должны вызывать не легкомысленный восторг, а настороженность у всех здравомыслящих людей на Украине.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Андрей Никифоров.

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«Слава Богу, эксперимент будут ставить не на нас. На мой взгляд, когда такие комики начинают управлять государством, это заканчивается большой кровью. Шутки, ужимки и прыжки в этих делах безнаказанно не проходят.

Украину ждут, на мой взгляд, тяжелые испытания. Они в любом случае ее ждали бы, но мне кажется, что этот персонаж демонстрирует степень политической безответственности самого населения Украины», – отметил эксперт.

Никифоров также прокомментировал падение президентского удостоверение во время церемонии инаугурации в зале Верховной Рады.

«Что касается дурных знаков для украинских президентов, может быть, откуда-то и дают все эти сигналы, но я думаю, что проблема не в президентах Украины, а собственно в Украине. Эти знаки есть у того же Ющенко, Януковича, Порошенко. Теперь вот у Зеленского. Они сами по себе очень знаменательны, сигнализируют о приближении неизбежного конца. Оптимизм по этому поводу только один – ужасный конец лучше, чем ужас без конца. Вот Украина – это ужас без конца, а эти сигналы показывают, что когда-то из этой ситуации будет какой-то выход возможен», – заявил Никифоров.