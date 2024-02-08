Крымский политолог напомнил неприятную правду о московских политиках

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Власти Крыма, сформированные партией Виктора Януковича, в 2014 году до последнего цеплялись за украинскую повестку, и начальный протест против киевского переворота переродился в требования воссоединения с Россией по воле простого населения. Однако не следует забывать и о том, что большие политики в России на протяжении многих лет демонстративно игнорировали пророссийские чаяния Крыма, буквально выпихивая полуостров под гнёт Украины.

Об этом на пресс-конференции, посвященной 10-летию событий Русской весны, напомнил политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. Вернадского Сергей Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Второго декабря (2013 года) у нас в Симферополе был огромный митинг. Пришли, наверное, 15-20 тысяч человек. Значительная часть была организована от Партии регионов, но часть, как и я в том числе, пришли по собственной воле. Помню даже одного вице-премьера, которая пыталась что-то говорить на украинской мове, но её никто слушать не захотел. И произошло интересное: у нас после 2 декабря власть не организовывала больше таких крупных мероприятий. Почему? Потому что была перехвачена инициатива и повестка в ходе самого митинга. Пришли с большим количеством крымских флагов, триколорами, и была небольшая кучка в синих куртках «Партии регионов» и жовто-блакитными флагами где-то возле трибуны. Я недавно смотрел фотографии, и заметно, как потихонечку вытесняются эти жёлто-блакитные флаги на периферию митинга, а потом просто исчезают», – вспомнил Киселев.

Он подчеркнул, что крымчане требовали от власти одно, а власть им предлагала совсем другое, и все это почувствовали.

«Мы были стабильным, тихим и спокойным регионом. Потому что мы ощущали, что происходящее в Киеве не касается наших интересов. По мере закипания киевского котла – здесь тоже начала потихонечку в нашем региональном горшочке вариться каша и приподниматься крышечка. В конце января прошла акция «Стоп, майдан!», потом шествие, потом собрание возле Верховного совета, и уже позже, 23 февраля придёт создание народного ополчения. Я хочу напомнить, что многие атрибуты, которые сегодня всем известны, как «Георгиевская ленточка» на груди или на рукаве, само слово «ополчение» – всё родилось в Крыму. Мы благодарим Бога, что у нас не сложилось так, как на Донбассе, но сам внешний антураж событий 2014 года складывался здесь, и люди были готовы к очень многому. Понятно, что, если бы к нам были применены такие же меры, как к Донбассу, то мы бы не устояли. Но у нас за спиной был флот, была Россия. Мы знали, на что нам опереться», – подчеркнул Киселёв.

Он добавил, что свою роль сыграл тот факт, что Крым долгое время не занимал положенного места в российской политической повестке. А здесь появился шанс заявить о себе.

«И это не смотря на всю ту политику, когда Крым руками, ногами, корпусом выпихивали из российского политического пространства в 90-е годы. Мы раньше приезжали тогда, ходили в комитеты, и я помню, когда там вздыхавший и утиравший пот со лба Константин Фёдорович Затулин, который возглавлял комитет по связям с соотечественниками, не мог ничего ответить. Потому что, для того чтобы ответить, нужно было указать на источник всего этого неприятия самой идеи воссоединения Крыма и России – на самом верху, первыми лицами России, которые тогда руководили», – отметил Киселёв.