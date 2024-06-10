Крымский политолог о судьбе Одессы: Вновь окультуриться – либо вернуться к состоянию Дикого поля

Политические свойства пространства Черного моря таковы, что здесь России нужно держать под контролем как Северное Причерноморье, так и проливы Босфор и Дарданеллы. Только в таком случае можно говорить о безопасности для континентальной части РФ.

Об этом на «Соловьёвских чтениях» заявил крымский политолог Андрей Никифоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«И для того, и для другого сценария ключевое значение имеет Крым. Потому что это уникальная база, которая позволяет решить – как один, так и другой замысел. Любопытно, что в Северном Причерноморье перспектива заключается в том, что или этот край будет окультуриваться, цивилизоваться, развиваться, либо он снова превратится в дикое поле. При этом мы не должны уходить за историческими примерами. Достаточно посмотреть, что Украина в данном регионе проводила подобного рода политику и проводит сейчас», – сказал политолог.

«Что из этого всего вытекает? Во-первых, что необходимо продвигать образ Новороссии. Но чтобы вернуть историческое название Новороссийскому университету, сначала нужно вернуть Одессу. Необходимо закрыть это черноморское пространство по крайней мере в секторе Северного Причерноморья, где наиболее велики угрозы, которые мы на себе ощущаем, слышим, видим, знаем. И до тех пор, пока этот фрагмент, оставшийся за Украиной, не будет закрыт, это не закончится, это совершенно очевидно. Второй момент заключается в том, что необходимо вывести из активной геополитической игры тех, кто особенно в неё не торопится вступать – это Грузия, Румыния, Болгария. Не обязательно брать под вооружённый контроль, но какие-то формы нейтрализации должны быть. И, наконец, у нас на двоих с Турцией стоит задача обеспечить нормальный, выгодный нам режим проливов. Турция не пропустила натовские корабли в 2014 году, и позитивный опыт взаимодействия с Турцией позволяет решить эту геополитическую задачу. Но она всё равно с повестки дня не снимается. И то, что Россия вновь обрела Крым, это очень важный этап, шаг на пути решения вопросов своей безопасности в данном регионе, но, ещё раз подчеркну, не последний – и даже не предпоследний», – подытожил Никифоров.