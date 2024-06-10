Крымский политолог о судьбе Одессы: Вновь окультуриться – либо вернуться к состоянию Дикого поля

Любовь Смирнова.  
10.06.2024 20:35
  (Мск) , Ялта
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Политические свойства пространства Черного моря таковы, что здесь России нужно держать под контролем как Северное Причерноморье, так и проливы Босфор и Дарданеллы. Только в таком случае можно говорить о безопасности для континентальной части РФ.

Об этом на «Соловьёвских чтениях» заявил крымский политолог Андрей Никифоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политические свойства пространства Черного моря таковы, что здесь России нужно держать под контролем как...

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«И для того, и для другого сценария ключевое значение имеет Крым. Потому что это уникальная база, которая позволяет решить – как один, так и другой замысел. Любопытно, что в Северном Причерноморье перспектива заключается в том, что или этот край будет окультуриваться, цивилизоваться, развиваться, либо он снова превратится в дикое поле. При этом мы не должны уходить за историческими примерами. Достаточно посмотреть, что Украина в данном регионе проводила подобного рода политику и проводит сейчас», – сказал политолог.

«Что из этого всего вытекает? Во-первых, что необходимо продвигать образ Новороссии. Но чтобы вернуть историческое название Новороссийскому университету, сначала нужно вернуть Одессу. Необходимо закрыть это черноморское пространство по крайней мере в секторе Северного Причерноморья, где наиболее велики угрозы, которые мы на себе ощущаем, слышим, видим, знаем. И до тех пор, пока этот фрагмент, оставшийся за Украиной, не будет закрыт, это не закончится, это совершенно очевидно.

Второй момент заключается в том, что необходимо вывести из активной геополитической игры тех, кто особенно в неё не торопится вступать – это Грузия, Румыния, Болгария. Не обязательно брать под вооружённый контроль, но какие-то формы нейтрализации должны быть.

И, наконец, у нас на двоих с Турцией стоит задача обеспечить нормальный, выгодный нам режим проливов. Турция не пропустила натовские корабли в 2014 году, и позитивный опыт взаимодействия с Турцией позволяет решить эту геополитическую задачу. Но она всё равно с повестки дня не снимается. И то, что Россия вновь обрела Крым, это очень важный этап, шаг на пути решения вопросов своей безопасности в данном регионе, но, ещё раз подчеркну, не последний – и даже не предпоследний», – подытожил Никифоров.

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