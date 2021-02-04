Крымский политолог прогнозирует демонтаж «Минска» и реванш Порошенко

04.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В скором времени возможно, с одной стороны, признание Россией ЛДНР, а с другой – наращивание военного присутствия США на Украине и даже возвращение Петра Порошенко.

Об этом в ходе круглого стола заявил крымский политолог Иван Мезюхо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с более активным участием США во внутриукраинских вопросах, мы с вами будем в самое ближайшее время, относительно исторической перспективы, наблюдать попытку окончательного демонтажа Минских соглашений. В этом плане возможно развитие событий по самым разным ситуациям, вплоть до признания Россией республик Донбасса в границах Минских соглашений. Не совсем по примеру Абхазии, но, всё-таки, такой вариант возможен.

В самое ближайшее время, я думаю, что можно ожидать открытие вполне официально американских военных баз, скорее всего, это будет под Одессой, где-нибудь в Очакове. Конечно, Украину не ждут в Северо-Атлантическом альянсе, но очевидно, что военное присутствие США будут наращивать на территории Украины и, в частности, в Причерноморском регионе», – рассказал Мезюхо.

Кроме того, он предположил, что США уже начали «кастинг на пост президента Украины», потому что становится очевидным для всех, что Зеленский сейчас только растрачивает свой рейтинг.

«Даже ситуация с «NewsOne», «Zik» и «112» говорит о том, что он теряет своих сторонников на Юго-Востоке Украины, но не приобретает своих сторонников на Западе страны. Ему вряд ли удастся повторить политический путь Леонида Кучмы, который сначала избирался на Востоке, потом на Западе», – сказал эксперт.

Он даже допустил, что безответственная политика Зеленского может вытолкнуть экс-президента Порошенко снова во главу страны.

Более того, ситуация внутри Украины развивается таким образом, что то – что раньше казалось фантастикой, сегодня вполне возможно. Знаете, я даже не исключаю политического реванша Петра Порошенко при определенном наборе обстоятельств.

Вот если Зеленский будет продолжать себя вести ровно так, как он себя ведет, если он будет делать еще больше ошибок, то вполне возможно, что Порошенко с огромным антирейтингом сможет победить в предстоящих президентских выборах. Не говорите, что это невозможно, давайте вспомним, как переизбирался господин Ельцин в Российской Федерации», – предположил Мезюхо.