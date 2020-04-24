Крымский политолог советует Киеву даже не заикаться о «возвращении» полуострова

24.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Не имеющие никакого отношения к Крыму украинские структуры пытаются выпросить деньги для своей деятельности, делая громкие заявления о судьбе полуострова.

Об этом «Комсомольской правде» заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

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Издание попросило его дать оценку недавнему заявлению так называемого «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Антона Кориневича, сказавшего, что «экономическая нестабильность России может способствовать в решении некоторых задач», в частности возвращению полуострова под контроль Киева.

«Представитель никчемной структуры должен постоянно напоминать о своем существовании, чтобы его не сократили. Такими заявлениями Кориневич выпрашивает деньги у Киева на свою деятельность. Вместо того, чтобы рассуждать о кризисах в других странах, лучше бы они посмотрели на себя, – сказал эксперт.

Он добавил, что украинская экономика оказалась в глубоком кризисе.

«Многие украинцы, которые ездили в Европу и вернулись, понимают, что в их стране ничего не изменилось. В этих условиях Россия представляет собой для многих из них яркий контраст», – считает Джаралла.