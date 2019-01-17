Крымский политолог в недоумении от позиции России

17.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Действия украинских властей, направленные на религиозный раскол и ущемление прав верующих в стране должны быть обжалованы в международных правозащитных организациях. Но вместо этого ни каноническая УПЦ, ни российские правозащитники и религиозные деятели не проводят никакой международной работы.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил крымский политолог Николай Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сейчас там происходят события, кто поднимает вопрос о защите прав верующих? Никто не поднимает… Почему мы не поднимаем вопрос, почему Россия не поднимает вопрос, РПЦ не поднимает вопрос перед соответствующими правозащитными организациями о защите прав верующих. В конце концов, если нас там заклеймили, и никто слушать не будет, то есть братские организации, европейские, которые выступают.

Известно, что Польская православная церковь выступила против, Сербская церковь выступает против. Надо ставить вопрос о защите прав верующих на Украине. Ставить вопрос перед международными организациями. В Генассамблее ООН, в европейских структурах и так далее», – заявил Кузьмин.