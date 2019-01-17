//exit;
17.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Религия, Россия, Украина, Церковь
Просмотров:

Крымский политолог в недоумении от позиции России

Действия украинских властей, направленные на религиозный раскол и ущемление прав верующих в стране должны быть обжалованы в международных правозащитных организациях. Но вместо этого ни каноническая УПЦ, ни российские правозащитники и религиозные деятели не проводят никакой международной работы.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил крымский политолог Николай Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сейчас там происходят события, кто поднимает вопрос о защите прав верующих? Никто не поднимает… Почему мы не поднимаем вопрос, почему Россия не поднимает вопрос, РПЦ не поднимает вопрос перед соответствующими правозащитными организациями о защите прав верующих. В конце концов, если нас там заклеймили, и никто слушать не будет, то есть братские организации, европейские, которые выступают.

Известно, что Польская православная церковь выступила против, Сербская церковь выступает против. Надо ставить вопрос о защите прав верующих на Украине. Ставить вопрос перед международными организациями. В Генассамблее ООН, в европейских структурах и так далее», – заявил Кузьмин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть