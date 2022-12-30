Крымский религиозный экстремист отправился в колонию со второй попытки

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Южный окружной военный суд пересмотрел приговор участнику террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и определил ему 11 лет колонии.

Прошлое решение суда оправдало Эрнеса Аметова, который сам себя называет «гражданским журналистом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации пресс-службы суда, с 2016 года Аметов являлся активным сторонником запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» и вплоть до задержания в 2017 году принимал активное участие в мероприятиях ячейки.

«Гражданский журналист» приобрел необходимые навыки и знания, чтобы вести пропагандистскую работу среди населения, чтобы склонить их к вступлению в «Хизб ут-Тахрир».

Аметова задержали вместе с «бахчисарайской пятеркой» экстремистов – Сейраном Салиевым, Марленом Асановым, Тимуром Ибрагимовым, Сервером Зекирьяевым и Меметом Беляловым. Но спустя 3 года следствие не нашло доказательств причастности Аметова, и в октябре 2020 года он вышел на свободу. Но в марте этого года апелляционный суд пересмотрел решение Южного окружного военного суда и отправил дело на новое рассмотрение и в новом составе суда.

В апреле Аметова вновь взяли под стражу. К статье «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» прокуратура добавила обвинения в участии в террористической организации и попытке государственного переворота в Крыму. В этот раз суд вынес обвинительный приговор.

С января 2015 года в Крыму начали задерживать сторонников «Хизб ут-Тахрир». Сами себя они позиционируют как общественное движение, якобы не имеющее экстремистского подтекста. Но своей целью «Хизб ут-Тахрир» провозгласила создание всеобщего мирового исламского государства (халифата), живущего по законам шариата.