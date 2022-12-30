Крымский религиозный экстремист отправился в колонию со второй попытки

30.12.2022  22:05 (Мск), Ростов-на-Дону
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Украина


Южный окружной военный суд пересмотрел приговор участнику террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и определил ему 11 лет колонии.

Прошлое решение суда оправдало Эрнеса Аметова, который сам себя называет «гражданским журналистом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Южный окружной военный суд пересмотрел приговор участнику террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и определил...

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По информации пресс-службы суда, с 2016 года Аметов являлся активным сторонником запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» и вплоть до задержания в 2017 году принимал активное участие в мероприятиях ячейки.

«Гражданский журналист» приобрел необходимые навыки и знания, чтобы вести пропагандистскую работу среди населения, чтобы склонить их к вступлению в «Хизб ут-Тахрир».

Аметова задержали вместе с «бахчисарайской пятеркой» экстремистов – Сейраном Салиевым, Марленом Асановым, Тимуром Ибрагимовым, Сервером Зекирьяевым и Меметом Беляловым. Но спустя 3 года следствие не нашло доказательств причастности Аметова, и в октябре 2020 года он вышел на свободу. Но в марте этого года апелляционный суд пересмотрел решение Южного окружного военного суда и отправил дело на новое рассмотрение и в новом составе суда.

В апреле Аметова вновь взяли под стражу. К статье «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» прокуратура добавила обвинения в участии в террористической организации и попытке государственного переворота в Крыму. В этот раз суд вынес обвинительный приговор.

С января 2015 года в Крыму начали задерживать сторонников «Хизб ут-Тахрир». Сами себя они позиционируют как общественное движение, якобы не имеющее экстремистского подтекста. Но своей целью «Хизб ут-Тахрир» провозгласила создание всеобщего мирового исламского государства (халифата), живущего по законам шариата.

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