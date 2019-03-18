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18.03.2019, Минск, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия, Украина
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Крымский сценарий в Белоруссии невозможен – Бабич

Сравнение ситуации в Крыму и на Украине с привязкой к Белоруссии является информационной провокацией.

Об этом на пресс-конференции в Минске заявил посол России в Республике Беларусь Михаил Бабич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наблюдаем в информационном пространстве попытку проведения подобного рода параллелей. Хочу сказать, что это просто образец открытой циничной информационной провокации. Никакой корреляции между событиями в Крыму 14-го года и нашими взаимоотношениями с Республикой Беларусь даже близко нет.

В 14-м году и в Крыму бы всего не было, скорее всего, если бы не те события и те действия украинских властей и тех, кто ими управлял извне, по отношению к самой Украине и к русскоязычному населению. Это спонтанное событие, которое, к счастью, произошло достаточно цивилизованно, бескровно, без потерь и с хорошим конечным результатом. Все остальное – это информационная диверсия, которая имеет совершенно понятные цели», – заявил Бабич.

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