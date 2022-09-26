Крымский спикер готов идти на фронт вместо сыновей

26.09.2022  21:59 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Крымский спикер Владимир Константинов предложил не впускать обратно в страну тех, кто ради уклонения от мобилизации выехал за пределы РФ.

Глава парламента заверил, что готов лично встать на защиту страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымский спикер Владимир Константинов предложил не впускать обратно в страну тех, кто ради уклонения...

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По словам Константинова, частичная мобилизация придала военным действиям иной характер – теперь это освободительная война, и её не может вести только армия, когда народ страны, часть которой оккупирована нацистами, продолжает оставаться в состоянии мира.

«С гордостью могу сказать, что крымчане с пониманием и чувством долга отнеслись к объявлению частичной мобилизации, – отметил глава парламента Крыма. – Конечно, не обошлось и без накладок, ошибок со стороны военкоматов. Если они вовремя исправляются — это всё можно понять и объяснить. Вот чего объяснить нельзя — это попыток уклонения от мобилизации.

Впрочем, когда от неё бегут за границу, считаю, что важнее всего — обратно не пускать. Тогда в таком бегстве можно будет видеть даже позитивный момент: пусть в нашей стране останутся только те, кто готов её защищать, у кого нет запасной родины. В такой стране нам будет жить и приятнее, и безопаснее. Мобилизация — это не просто призыв. Это иное отношение всего общества к происходящему, осознание масштаба того вызова, который брошен России. Не Украиной. Она лишь расходный материал в руках тех, кто намерен нас уничтожить».

Константинов заверил, что готов лично, как и члены президиума Государственного совета, депутаты – встать на защиту страны, принять участие в военных действиях.

Отметим, что публично о мобилизации своего сына в ВС РФ сообщил только глава Крыма Сергей Аксенов. У Константинова двое сыновей, подходящих по возрасту для мобилизации, но сообщений об их призыве не было.

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