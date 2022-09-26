Крымский спикер готов идти на фронт вместо сыновей

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Новости Украины

Крымский спикер Владимир Константинов предложил не впускать обратно в страну тех, кто ради уклонения от мобилизации выехал за пределы РФ.

Глава парламента заверил, что готов лично встать на защиту страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Константинова, частичная мобилизация придала военным действиям иной характер – теперь это освободительная война, и её не может вести только армия, когда народ страны, часть которой оккупирована нацистами, продолжает оставаться в состоянии мира.

«С гордостью могу сказать, что крымчане с пониманием и чувством долга отнеслись к объявлению частичной мобилизации, – отметил глава парламента Крыма. – Конечно, не обошлось и без накладок, ошибок со стороны военкоматов. Если они вовремя исправляются — это всё можно понять и объяснить. Вот чего объяснить нельзя — это попыток уклонения от мобилизации. Впрочем, когда от неё бегут за границу, считаю, что важнее всего — обратно не пускать. Тогда в таком бегстве можно будет видеть даже позитивный момент: пусть в нашей стране останутся только те, кто готов её защищать, у кого нет запасной родины. В такой стране нам будет жить и приятнее, и безопаснее. Мобилизация — это не просто призыв. Это иное отношение всего общества к происходящему, осознание масштаба того вызова, который брошен России. Не Украиной. Она лишь расходный материал в руках тех, кто намерен нас уничтожить».

Константинов заверил, что готов лично, как и члены президиума Государственного совета, депутаты – встать на защиту страны, принять участие в военных действиях.

Отметим, что публично о мобилизации своего сына в ВС РФ сообщил только глава Крыма Сергей Аксенов. У Константинова двое сыновей, подходящих по возрасту для мобилизации, но сообщений об их призыве не было.