Крымский спикер украл идею у покойного Жириновского

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Спикер парламента Крыма Владимир Константинов продолжает забавлять публику предложением ограничить использование англицизмов.

«Мы много лет говорим о том, что русский язык требует защиты здесь, у нас. В Москве есть кварталы, где можно ощутить себя за границей – русского слова не встретишь, все на иностранном языке… Наши предки и великие мыслители, философы, писатели говорили о вреде иностранных слов, что они унижают русский язык, что они опасны, все эти «флешмобы» и мы живем в такой уникальный исторический период, когда мы это сделаем», – объявил Константинов накануне в эфире ТВ.

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Местные наблюдатели восприняли известие с юмором. Во-первых, самого Константинова, в прошлом – руководителя строительной компании, вряд ли можно отнести к носителям изысканной русской речи.

Во-вторых, почему-то в список искореняемых англицизмов от Константинова не попало слово «праймериз», которое использовалось партией «Единая Россия» и ранее не вызывало нареканий главы крымского Госсовета.

Так или иначе, но словари синонимов заимствованных слов сегодня раздали участникам очередного фестиваля «Великое русское слово», открывшегося в Крыму (одним из организаторов мероприятия является Константинов). Цитируемость спикера в СМИ (за этим показателем чиновники в Симферополе ревностно следят) подросла.

Правда, как оказалось, Константинов «позаимствовал» идею у конкурентов из ЛДПР. В день рождения Александра Пушкина пресс-служба партии отчиталась, что проект закона борьбы с англицизмами на протяжении 25 лет уже семь раз вносился в Госдуму. Причем, процесс лично курировал покойный ныне Владимир Жириновский. В память о нём законопроект будет внесен на рассмотрение Думы в восьмой раз – учитывая предсмертные правки партийного вождя.