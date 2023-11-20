Крымский суд оценил нецензурные выходки заукраинской «ждуньи» в 50 тысяч штрафа

Любовь Смирнова.  
20.11.2023 20:56
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


В Крыму вынесли приговор 30-летней заукраинке, которая выложила фото государственного флага Украины с подписью «Слава Украине» в родительском чате.

К сообщению прилагались нецензурные выражения в адрес Российской федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму вынесли приговор 30-летней заукраинке, которая выложила фото государственного флага Украины с подписью...

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Инцидент имел место 15 ноября в селе Виноградное Ленинского района. В чате зарегистрировано 19 человек, и публичная демонстрация политических взглядов, которая, к тому же, тянет на статью за дискредитацию Вооруженных сил РФ – устроила не всех.

На «ждуниху» составили административный протокол. В судебном заседании правонарушительница свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Однако, изучив всесторонне обстоятельства и личность нарушительницы, суд назначил ей максимальную сумму штрафа – 50 тысяч рублей.

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