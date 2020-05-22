Крымский татарин выступил в ООН: Украина врёт!

22.05.2020, Москва, Максим Карпенко

В Крыму на государственном уровне успешно функционируют три языка – крымско-татарский, русский и украинский. При этом, в соседней Украине на протяжении последних лет проводится тотальная украинизация и дискриминация этнических меньшинств.

Об этом в рамках видеоконференции, проведенной Совбезом ООН по формуле Арриа, заявил бывший директор крымско-татарского телеканала «Миллет», журналист Эрвин Мусаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К нам регулярно обращаются люди из Украины по поводу притеснения их по языковому признаку. 16 июля 2019 года вступил в силу закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Закон регулирует применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на территории страны. Он должен стать обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, для всех учебных заведений, больниц и сфер обслуживания.

При этом, языки народов, проживающих веками на территории данного государства, уходят в небытие. Как быть сотням тысяч русских, белорусов, венгров, поляков, румын, крымских татар и других народов, как им сохранить себя, ведь данный закон Украины противоречит Всеобщей декларации прав человека?», – заявил Мусаев.

Он также призвал Совет безопасности ООН повлиять на Украину, перекрывшую подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу:

«Украина организовала для Крыма энергетическую и водную блокаду. Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть о чем говорить. Как в 21-м веке можно отключить двум с половиной людей воду и электроэнергию. Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу, который строили многие страны. Все это противоречит всем основам международного права. Уверен в том, что на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения этой проблемы с учетом того, что Крым – это российская территория», – сказал Мусаев.

Он также призвал не верить украинской пропаганде, утверждающей о десятках тысяч граждан, покинувших Крым после воссоединения полуострова с Россией.

«У меня один вопрос – где коллеги взяли, господин из Чехии, из Германии, – есть ли у вас списки тысяч этих крымских татар, которые переехали жить куда-то? Я – крымский татарин, я с 95-го года живу в Крыму. Я знаю, что, может быть, территорию Крыма покинули за последние шесть лет, ну, может быть, человек 500, – и все. Мне просто интересно, где взяли эти тысячи людей и такие цифры. У вас есть вообще списки этих людей? Ведь такие цифры должны подтверждаться статистикой», – сказал Мусаев.

Глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина также обратила внимание на проблему блокады.

«Почему, если Украина хочет вернуть обратно Крым, делает все возможное, чтобы настроить против себя крымчан, отключая воду, отключая свет, придумывая какие-то небылицы, что происходит в Крыму?.. Потому что Украине не нужны крымчане, не нужны люди, Украине нужен сам Крым как земля. Я неоднократно говорила в интервью о том, что Северо-Крымский канал и вода, которая туда поступает из Днепра, – это не вода единственной страны Украины. Тогда почему Украина так поступает с Крымом и поступает Северо-Крымский канал?» – заявила Гридчина.

Следует отметить, что выступление крымчан в рамках видеоконференции напоминало уже стандартную практику заседаний ООН, когда представители российской стороны пытались донести правду о положении дел в Крыму, но «западные партнеры» продолжали верить украинской пропаганде и повторять заезженные тезисы о «российской агрессии», «оккупации Крыма» и «нарушении прав человека».

При этом, сам факт участия крымчан и трансляции альтернативного мнения значительно потрепал нервы украинским меджлисовцам. Так, в своем блоге главарь экстремистской группировки Рефат Чубаров упрекнул выступавших крымчан в том, что тезисы им якобы писала ФСБ, отверг обвинения в свой адрес и в адрес депутата Рады Мустафы Джемилева в том, что они совершили ряд преступлений на территории Крыма и назвал состоявшееся заседание Совбеза ООН «провокацией»:

«Провокация Москвы, направленная на дискредитацию роли и значения Совета Безопасности ООН как органа по поддержанию международного мира и безопасности».

При этом, Чубаров похвастался, что Украине удалось блокировать выступление представителей крымской власти, которое было также запланировано в рамках видеоконференции:

«Изюминкой» российской провокации на самом деле должны были стать выступления представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Но Украине и ее партнерам удалось это предотвратить», – хвалится меджлисовец.