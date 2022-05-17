«Крымский Титан» русифицировали и будут возрождать через капитальные вливания

Новости Украины

Завод «Крымский Титан» после смены собственника закончил свое существование как украинское предприятие.

С 2014 года действовало два юридических лица – ЧАО «Крымский титан», зарегистрированное в Киеве под названием Ukrainian Chemical Products, и московское ООО «Титановые инвестиции», в структуру которого вошел филиал в Армянске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В конце прошлого года завод сменил собственника. Компания Ukrainian Chemical Products украинского олигарха Дмитрия Фирташа продала свои активы в Крыму. Новым владельцем Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» стала компания «Русский титан», зарегистрированная в Барнауле. Управляющей компанией – АО «Русский водород». С начала 2022 года завод встал из-за прекращения поставок ильменита – главного сырья для производства двуокиси титана.

«Сырье покупаем в Азии, в Российской Федерации сырья пока нет. По этой причине работает один из двух цехов, выпускаем 55-60% от объемов производства, – пояснил директор филиала ООО «Титановые инвестиции» Эдуард Курмачев. – Основная ставка на российский рынок. Его емкость составляет 80-85 тысяч тонн в год, а мы можем производить 110 тысяч тонн и выйти с экспортом на азиатский рынок – Китай, Южная Корея, Индия».

Завод в 70-е годы проектировался под сырье Иршанского горно-обогатительного комбината в Житомирской области и Вольногорского в Днепропетровской. Вернуть поставки с украинских месторождений экономически выгодно и правильно с точки зрения производственного цикла. Но пока к заводу нет даже подъезда по железной дороге – в 2015 году националисты из «Правого сектора» взорвали дамбу, по которой проходили железнодорожные пути, и сейчас предстоит ее восстановление. Благо доступ к дамбе обеспечили российские военные. Они же охраняют воздушное пространство над химическим предприятием, находящимся в приграничной с Украиной зоне.

До 2014 года диоксид титана из Крыма поступал в 62 страны, сейчас – в 15. Прежние поставки оборудования из Европы за последние несколько лет компенсировали азиатские производители. На них идет расчет в плане модернизации и реконструкции производства, рассчитанном на 5 лет. Общий объем вложений составит 20 миллиардов рублей.

Производство удобрений, которое на «Титане» остановили в 2014 году, возобновится с поставками апатитов с Кольского полуострова и подвозом аммиака по железной дороге. Аммофос ценился крымскими аграриями за комплекс фосфора и азота, влияющий на качество продукции. Отгрузка по 18 тысяч тонн аммофоса ежемесячно также предусмотрена в железнодорожные вагоны, и прежде со стороны представителей дирекции завода и Совмина звучали планы проложить рельсы от станции «Армянск» к станции «Заводская», чтобы соединить производство с инфраструктурой Крымского моста. Проект оценили в 576 миллионов рублей и два года строительства. По какой-то причине его реализация при прежнем собственнике не состоялась.

«Дорожную карту» по минимизации воздействия на окружающую природную среду тоже пришлось сдвинуть. Ее утвердили после экологической катастрофы в 2018 году, когда обмелевший кислотонакопитель обнажил дно, и ядовитая пыль разнеслась по округе, выжигая растения и покрывая ржавчиной металлические изделия. Чтобы избежать повтора чрезвычайной ситуации «Титану» разрешили раскупорить скважины по добыче воды и обязали построить станцию по нейтрализации кислых стоков. Но планам помешал коронавирус, и превращать кислоту и известняк в строительный гипс должны к концу этого года.

Сейчас уровень кислотонакопителя составляет 1 метр 85 см. Кислые стоки по-прежнему разбавляют водой из подземных источников. Для закачки из Северо-Крымского канала нужно очистить от растительности соединительный канал, и еще 6-8 месяцев уйдет на заполнение технического водоема.