19.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Крымский тупик для Украины

Украина не сможет вернуть Крым, тогда как на возвращение Донбасса остаются определенные шансы.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Фесенко подчеркнул, что при Зеленском отказа Украины от полуострова не произойдет.

«Нет никаких намерений сдавать Крым. И никто не собирается это делать, нет никаких официальных заявлений. Я знаю позицию многих членов команды Зеленского – там и близко нет никаких намерений сдавать Крым. Но есть другая проблема, которую надо понимать. Украина сама, собственными силами Крым вернуть не сможет, это тоже надо понимать. Поэтому тут надо быть реалистами.

По Донбассу есть шанс, да, я согласен, что он зависит от Путина, но какой-то шанс, если не на прекращение войны, то хотя бы на замораживание конфликта, он есть такой шанс. По Крыму на сегодня полный тупик. Но сдавать Крым, отказываться от Крыма никто не будет. В здравом уме на это не пойдет ни один серьезный украинский политик, в том числе и нынешний президент», – заявил Фесенко.

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