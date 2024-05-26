Крымский турбизнес надеется, что сезон-2024 всё же состоится

Крым остался в конкурентном ценовом диапазоне, в сравнении с курортами Краснодарского края, особенно в секторе второй-третей линии от моря. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сказать, что один из факторов и показателей этого сезона, если сравнивать с прошлым годом, то уже на период раннего бронирования, не важно – отель, санаторий или пансионат, процент значительно вырос. Не могу сказать, что это 50-60% – нет, это цифры меньше. Но, тем не менее, рост виден. Хорошо в принципе прошёл апрель и майские праздники. Поэтому ожидаем и надеемся, что и сезон 2024 года состоится и будет относительно успешным для бизнес-сообщества», – подчеркнула она.

По словам эксперта, Крым конкурентоспособен по цене, что отражается на цифрах загрузки. Наиболее выгодные цены – покупка номера напрямую.

«Если вы хотите сэкономить, то начинайте мониторить лето прямо с сентября. Продвинутые объекты продают отдых на следующий год уже во время сезона, мотивируя, тем самым, своих гостей, которые находятся здесь и сейчас, рядом с отделом продаж. Особенно, если речь идёт о каких-то серьёзных объектах, которые имеют качественную инфраструктуру – они заполнены в сезон. Всегда рекомендую бронировать заранее. Выгодная цена, многие объекты опускают стоимость на 30%, поскольку получают для себя источник кредитования и подготовки к сезону, а гости самую выгодную стоимость. Стоит отметить, что именно за последние 10-15 лет очень выросла на территории Республики Крым культура раннего бронирования. Даже на Южном берегу Крыма, если для гостя не принципиально 100-300-метровая зона, то можно снять номер в какой-то небольшой гостинице либо апарт-отеле по вполне приемлемой цене. Апартаменты сегодня очень активно выходят на рынок, конкурируя с гостиничными комплексами», – заключила эксперт.