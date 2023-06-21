Крымский ученый: Лучше если скифское золото пока останется в Голландии – иначе на Украине его растащат

Российские золотовалютные резервы просто украли, и не стоило ожидать иного отношения к музейной коллекции Крыма, более известной как «скифское золото». С таким комментарием выступил глава Крыма Сергей Аксёнов на решение Верховного суда Нидерландов передать крымскую коллекцию Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это ожидаемое решение. Было понятно, что суд вынесет вердикт без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности. Запад действует в отношении России, следуя логике войны, а на войне, как говорят, все средства хороши. Если российские золотовалютные резервы просто украли, то странно было бы ожидать справедливости в отношении крымской коллекции. На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи СВО, и то если скифское золото действительно довезут до Киева», – считает Аксёнов.

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Накануне в эфире «Крым 24» доктор исторических наук, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко предположил, что коллекция останется в Нидерландах до окончания спецоперации на Украине. Хотя само решение, безусловно, политическое.

«Было бы удивительно, если бы оно было другое в данной ситуации. Так называемое «скифское золото» – это целый комплекс уникальных находок, полученных в ходе археологических исследований на территории нашего полуострова. Всё-таки находки из Крыма составляют большинство, ствол этой замечательной коллекции. Конечно же, решение политическое. Но мне кажется, здесь есть несколько, скажем так, благоприятных для нас обстоятельств. На первый взгляд те находки, которые в данный момент находятся в Нидерландах в музее Алана Пирсона при той сложной политической ситуации, которая сейчас на территории Украины, если они думающие люди и действительно как-то заботятся о культурном наследии, а тут находки всемирного значения, если они об этом заботятся, они конечно же не повезут их в Киев или какой-либо другой музей Украины. Они как находились на территории Нидерландов, так они там и будут находиться, несмотря на принятое решение», – считает учёный.

В противном случае, по словам Майко, просто будет безумие, и тогда за судьбу «скифского золота» отвечать некому.

«Во-вторых, мне кажется, всё-таки, несмотря на ситуацию, которая сейчас есть, окончание нашей специальной военной операции, так или иначе, будет способствовать тому, что эти находки окажутся на территории Крыма. Безусловно, много раз уже об этом говорилось и нет смысла повторять, что все находки были получены благодаря археологическим исследованиям здесь, у нас, на территории Крыма. Благодаря работам многих археологических экспедиций в течение многих лет, и должны, конечно, быть в тех музеях, откуда они были забраны. Это мировая музейная практика, и по-другому быть не может, и так бы было бы, если бы не та политическая ситуация, которая сложилась. Я думаю, что рано или поздно мы к этому вернёмся», – заключил Майко.

Напомним, что четыре крупнейших музея Крыма – Керченский историко-культурный, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный и «Херсонес Таврический» – направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым – золотой остров в Черном море». Больше 2 тысяч экспонатов должны были вернуться в Крым в июне 2014 года. Но в связи с воссоединением Крыма с Россией по требованию Украины Нидерланды приостановили процесс возвращения артефактов.

В конце октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что «скифское золото» должно быть передано Украине. В январе российская сторона обжаловала это решение в Верховном суде Нидерландов. 9 июня суд отклони жалобу.