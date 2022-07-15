Крымский вице-премьер объяснил, почему до сих пор не снесена заукраинская шиномонтажка

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Новости Украины

Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, попавшая в скандал с отказом в обслуживании военного КаМАЗа, подлежит сносу в течение месяца.

Это время необходимо, чтобы определить исполнителя предписания местной администрации по ликвидации самостроя и возвращения участка в первоначальный вид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Срок предписания о сносе самостроя на самовольно захваченном участке земли в селе Видное закончился 30 июня. По процедуре администрация поселения направляет иск в суд, по решению которого будут определяться дальнейшие действия. Поскольку владелец СТО имеет право обжаловать решение, обратиться в местные органы власти с просьбой узаконить постройку, процесс может растянуться на годы. Но вице-премьер правительства Крыма Михаил Назаров заверил, что на все процедуры достаточно одного месяца.

«Возведенный комплекс для технического самообслуживания транспорта и три подсобных помещения для хранения материалов подлежат сносу как самовольно построенные. Уже издано соответствующее постановление. Следующий этап – подготовка и проведение работ по сносу. С учетом всего, в течении месяца должны быть завершены все эти процедуры», – заявил Назаров.

Скандал со станцией техобслуживания возник после публикации видео, на котором военные посетовали на отказ в починке колеса их грузовика. После общественного резонанса, хозяин СТО снял видео со своим объяснением ситуации – военные приехали очень поздно, специалистов уже не было, а для демонтажа колеса такого размера на станции просто нет оборудования.

Тем не менее, местная администрация решила проверить легальность бизнеса виновника и не прогадала – земля под СТО не оформлена, строение не зарегистрировано, и, как следствие, подлежит сносу. О чем хозяину станции 16 июня выдали предписание. К слову, на свежей фотографии можно заметить подъехавший на обслуживание гражданский Камаз.