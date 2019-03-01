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01.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
История, Крым, Украина
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Крымский вице-спикер объяснил, почему не поддержал референдум по воссоединению с Россией

Уроженец Волынской области вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс на пресс-конференции в Симферополе рассказал, почему в начале 1990-х оказался среди крымских депутатов, не поддержавших решение о проведении референдума о воссоединении республики с Россией, как того требовали соратники Юрия Мешкова еще до его избрания на пост президента РК.

Фикс подчеркнул, что не проголосовал в парламенте за референдум потому, что большое количество подписей за проведение референдума, якобы, оказались поддельными.

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«События 92-го года – известные события. Я знаю, и мы помним, в связи с чем собирались эти подписи. Кстати говоря, я был в рабочей группе по проверке этих подписей – очень много подписей не соответствовали тому положению по сбору подписей. Но это формальные какие-то вещи.

Быть политиком, депутатом – это настолько ответственная вещь, что каждое действо, да, сегодня говоря, депутат имеет право на все в зале – выступить, сказать, голосовать, не голосовать. Но за всем этим, на мой взгляд, огромная политическая ответственность перед Крымом, перед крымчанами. На тот момент 92-го года перед государством, которым мы были…

И можно было бы принять решение, ну давайте, пойдем на референдум, тот референдум, который требовала РДК и так далее. Но мы же, давайте вспомним, приняли Конституцию. В том числе мы 5-го мая приняли очень важный документ – Декларацию о государственной самостоятельности Республики Крым.

Мы этим самым заставили Верховную Раду Украины, президента Украины повернуться лицом к Крыму и понять, что надо серьезнее к этому делу относиться, а не так, как они думали…

Позиция: «Давай проведем референдум» – да, а для чего? На тот момент для чего? А уверенность была в том, что мы проведем референдум, получим тот результат, который нам необходим, а дальше что?

Кстати говоря, правильность нашей позиции и моей личной позиции в том, что я голосовал за то, чтобы заморозить проведение референдума – ведь, когда Мешков стал президентом и избрали из 99 депутатов 67 депутатов блока «Россия», а почему не приняли решение и не разморозили референдум?

Ну провели бы референдум, и сразу побежали бы. Это было просто политиканство, это политическая игра ради достижения каких-то своих целей, по которым не понимали, что дальше делать. Ну, провели референдум, что Крым – самостоятельное государство что ли? Или куда Крым, в Россию. Или Крым куда – в Африку?» – заявил Фикс.

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