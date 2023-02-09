Крымский власовец лишился на Украине высокого поста и обвиняет Кремль

Беглый экс-министр курортов Крыма Александр Лиев, который после коррупционного скандала в Минобороны Украины ушел с поста и.о руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники, ответил на обвинения в поддержке Всекрымского референдума 2014 года.

В эфире ТСН бывший крымчанин признался, что поддерживал референдум о расширении полномочий Автономной Республики Крым, но в составе Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По сути, Лиев отвечал на выдвинутые председателем правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталием Шабуниным обвинения, которые в итоге стоили Лиеву поста главы департамента в Минобороны, через который проходят все закупки вооружений для ВСУ.

В материале Шабунина и последующих обсуждениях в вину Лиеву вменяется факт публичной поддержки референдума 2014 года, работе в правительстве Крыма и членстве в «Партии регионов». Собрать материалы по этому поводу не составляет труда – все публичные действия на тот момент министра курортов и туризма Крыма находятся в сети Интернет. Но именно сейчас «крымскость» Лиева сыграла существенную роль в коррупционном скандале в Минобороны – он стал крайним в разборках и громоотводом для министра обороны Алексея Резникова.

«Что касается сути этих обвинений – они абсолютно фейковые, и по этому поводу я в течении нескольких минут сделал сразу же опровержение. Подобная информация уже не впервые поднималась, она базируется на манипуляциях. И там, где речь идёт якобы о поддержке референдума, что ещё 27 февраля 2014 года речь шла про референдум в мае о расширении полномочий Автономной Республики Крым в составе Украины. Других вопросов там не было, именно про этот референдум была речь. Но уже 6 марта тема референдума и дата были изменены на вхождение в Россию и 16 марта. Именно после этого я выехал из Крыма. Занял очень активную позицию, за что «оккупанты» обвинили меня и провозгласили персоной нон-грата. И в решении указано, что я своими действиями препятствовал проведению референдума. Но пан Шабунин вырезал из моей цитаты фразу «нужно поддержать референдум», и использовал именно сейчас. По этому поводу я обратился в компетентные органы, подготовил обращение в комиссию по журналистской этике. Потому что это сделал не только Шабунин, но ещё и госпожа Янина Соколова, которая является журналисткой. Также я подготовил соответствующее обращение в суд», – сообщил Лиев.

Он уверен, что цель информационного вброса – дискредитация Министерства обороны и министра обороны, и несмотря на военное время и важность выполняемых задач, Лиев принял решение написать заявление об увольнении по собственному желанию, и направить силы на доказательство “своей правоты”.

«Нужна была дискредитация Резникова, и это очевидно. Если Шабунин хотел разобраться, хотя бы проинтервьюировал меня. Я это сам предлагал, ну, если бы хотели разобраться, я готов, – заверил Лиев, и перешел к непосредственному указанию на “вмешательство Кремля”. – Я не думаю, что он является агентом Кремля. Но это не мешает Кремлю его использовать, как «полезного дурака». Долгое время Кремль пытался расколоть Украину по языковому вопросу, эти действия десятки лет нас держали в каком-то напряжении. Хотя никакой проблемы нет. Сейчас они понимают, что мы неимоверно сплотились впервые за историю, и поэтому они используют иные технологии. Они ищут чувствительные у украинцев места, и по этим местам стараются бить. Все эти технологии неплохо продуманы. Они используют наши авторитетные источники, и в этом есть замысел врага. Я обратился в службу безопасности Украины с официальным заявлением – сообщение о совершении преступления. И надеюсь, что там этот вопрос будут расследовать».

Интересно, что самого Лиева также обвиняли в связях с Кремлем как «ментально русского человека», и даже выставили на показ его российский паспорт, якобы найденный во время обыска. Паспорт оказался низкопробной фальшивкой, с ошибкой в фамилии, месте рождения и отсутствующим в базе номером, но этого было достаточно, чтобы развернуть общественный гнев на Лиева.

«Эти действия, к большому сожалению, дискредитировали министерство и меня. Со своей репутацией я как-нибудь сам разберусь. Но у меня в Киеве дети, у меня большая семья. У меня сейчас в Киеве находится пятеро детей. И мы имели кучу угроз, больше двухсот. И все это ещё в условиях, когда я занимаюсь поставками вооружения. Это все очень чувствительная тема для тех контрактов, которые я веду, потому что сейчас на Украину не все страны хотят поставлять оружие. Именно в связи с влиянием России. Когда я веду такую работу, и контрагенты в интернете видят такую информацию, это действительно вредит. На протяжении 15 часов эта информация из «Украинской правды» разошлась гораздо большим тиражом, нежели последующее опровержение, – плакался Лиев. – Хотя абсолютно очевидно, что паспорт не мой, фотография не моя, фамилия написана с ошибкой, место рождения не моё. Номера паспорта, который там написан, не существует. И, в конце концов, у меня нет российского паспорта. Я об этом говорил сразу же главному редактору «Украинской правды», как только это было опубликовано. Почему это было опубликовано без моего комментария? Очень странное поведение. Не понимаю, почему наша журналистика сейчас, во время войны, делает недопустимые вещи. Потом они извинились и сняли эту публикацию. Но я до сих пор получаю угрозы. Хотя имею большую поддержку от общества и поддержку от людей, которые понимают, что все это не просто, это выгодно врагу. И как он смог использовать авторитетных наших лидеров общественного мнения – я не знаю. Думаю, что этим должны заниматься. Служба безопасности, контрразведка».

Любопытно, что Лиев сам того не осознавая, подтвердил ущемленное положение Крыма в составе Украины, притеснение русского языка и русскоязычного населения, и главное – легитимизовал проведение референдума, который официальным лицам в Киеве рекомендовано отрицать всуе. Это еще Шабунин и компания не знают, как вдохновенно экс-министр курортов Крыма читает стихи Есенина – как это может делать только «ментально русский человек». А «ментально русских» с любым паспортом и в любой должности на Украине принято считать людьми второго сорта, которыми можно в любой момент пожертвовать и пустить «на мыло».