Крымский военный перебежчик доложил об удушении Украины в азовской акватории

23.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Российская Федерация уничтожает Украину как субъект экономической деятельности в Азовском море.

Об этом в эфире телеканала UA заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма военный Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Селезнева, Россия пользуется своей безнаказанностью и усиливает блокаду Азовского моря и портов Украины.

«Нынешние действия Российской Федерации четко вкладываются в канву, которую в последние несколько лет продвигает Российская Федерация.

Она пытается всеми своими действиями, своей позицией продемонстрировать, что территория Азовского моря, территория Керченского пролива – это территория исключительного господства Российской Федерации.

Те мероприятия, которые проводятся соответствующими службами в акватории Азовского моря, особенно в акватории Керченского пролива, связанные с постоянными задержками кораблей, идущих независимо от того, под украинскими флагами или флагами иностранных государств, но в украинские порты Мариуполь и Бердянск, эти процессы многочасовой задержки при проходе Керченского пролива, – все это и демонстрирует достаточно жесткую и агрессивную политику Российской Федерации, направленную на то, чтобы максимально выдавить из акватории Азовского моря Украину, как экономическую составляющую нашей деятельностью…

Ныне Российская Федерация уверовала в то, что никаких санкций со стороны мирового сообщества к ней применяться не будет, поэтому снова мы видим примерно в 2- 2,5 раза увеличение сроков прохождения Керчь-Еникальского канала в акватории Керченского пролива.

То есть, Российская Федерация снова пытается таким образом подорвать экономический суверенитет нашего государства, применяя достаточно неоднозначные решения», – сигнализирует крымский перебежчик.